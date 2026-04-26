La cena saludable que recomiendan los mejores nutricionistas: con garbanzos de bote y lista en 10 minutos

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El calor ya empieza a notarse en este mes de abril, por lo que los platos frescos y las cenas ligeras empiezan a ser un reclamo.

Jesús y Martina Vázquez, nutricionistas zaragozanos, proponen una ensalada de garbanzos que está lista en 10 minutos.

Padre e hija, están detrás de Nutrivázquez, una consulta de nutrición con sede en Zaragoza, aunque también trabajan online. Ambos nutricionistas clínicos tienen un enfoque que se aleja de las dietas restrictivas y de métodos genéricos, apostando por una nutrición personalizada, flexible y emocionalmente sostenible.

La ensalada de garbanzos fritos que han compartido desde sus redes sociales es de esas recetas sencillas que funcionan.

Tiene sabor, contraste de texturas y combina ingredientes muy básicos: legumbre, verdura fresca, proteína y un aliño potente. El toque del pimentón en los garbanzos y la vinagreta con yema le dan un punto diferente que la hace más apetecible que una ensalada típica.

A nivel nutricional, es bastante completa. Los garbanzos aportan fibra y energía sostenida, mientras que el atún y el huevo suman proteínas de calidad. La rúcula y el tomate añaden frescura y micronutrientes, y el aceite de la vinagreta ayuda a que el cuerpo aproveche mejor esas vitaminas.

Es un plato equilibrado sin necesidad de complicarse demasiado en la cocina.

¿Es buena para cenar? Sí, sobre todo si buscas algo saciante y rápido pero sin caer en platos pesados. Tiene suficiente proteína y fibra para evitar el hambre a las pocas horas, algo clave por la noche.

Eso sí, como siempre, conviene no pasarse con el aceite ni con la cantidad si cenas tarde.

Receta paso a paso