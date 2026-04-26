Bote de garbanzos.

Bote de garbanzos.

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La cena saludable que recomiendan los mejores nutricionistas: con garbanzos de bote y lista en 10 minutos

Los garbanzos, en todas sus variantes, son un producto buenísimo y saludable.

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Zaragoza
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El calor ya empieza a notarse en este mes de abril, por lo que los platos frescos y las cenas ligeras empiezan a ser un reclamo.

Jesús y Martina Vázquez, nutricionistas zaragozanos, proponen una ensalada de garbanzos que está lista en 10 minutos.

Padre e hija, están detrás de Nutrivázquez, una consulta de nutrición con sede en Zaragoza, aunque también trabajan online. Ambos nutricionistas clínicos tienen un enfoque que se aleja de las dietas restrictivas y de métodos genéricos, apostando por una nutrición personalizada, flexible y emocionalmente sostenible.

Imagen de archivo de una lata de atún.

La ensalada de garbanzos fritos que han compartido desde sus redes sociales es de esas recetas sencillas que funcionan.

Tiene sabor, contraste de texturas y combina ingredientes muy básicos: legumbre, verdura fresca, proteína y un aliño potente. El toque del pimentón en los garbanzos y la vinagreta con yema le dan un punto diferente que la hace más apetecible que una ensalada típica.

A nivel nutricional, es bastante completa. Los garbanzos aportan fibra y energía sostenida, mientras que el atún y el huevo suman proteínas de calidad. La rúcula y el tomate añaden frescura y micronutrientes, y el aceite de la vinagreta ayuda a que el cuerpo aproveche mejor esas vitaminas.

Es un plato equilibrado sin necesidad de complicarse demasiado en la cocina.

¿Es buena para cenar? Sí, sobre todo si buscas algo saciante y rápido pero sin caer en platos pesados. Tiene suficiente proteína y fibra para evitar el hambre a las pocas horas, algo clave por la noche.

Eso sí, como siempre, conviene no pasarse con el aceite ni con la cantidad si cenas tarde.

Receta paso a paso