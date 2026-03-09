Conchita Polo (84 años), abuela cocinera: "Para hacer tortilla de patata, hay que añadir 1 huevo por cada patata"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

El 9 de marzo es una fecha muy especial para los amantes de la gastronomía española. Se celebra el 'Día Mundial de la Tortilla de Patatas', uno de los platos más emblemáticos y presentes en miles de hogares de Aragón y del resto de España.

Por ello, nada mejor que recordar cómo preparar este clásico de nuestra cocina de la mano de la popular cocinera Conchita Polo, una abuela zaragozana de 84 años que se ha convertido en la cara visible de Maximiliana, empresa que fabrica móviles para mayores que funcionan solos.

"Os voy a enseñar a hacer una buena tortilla de patata. Como la de vuestra madre o abuela ninguna, pero esta os puede hacer 'papel'", adelanta Conchita en la explicación de su receta.

Y lo cierto es que no le falta razón. La fama de las abuelas entre fogones es indiscutible: sea cual sea la receta, siempre mejora cuando entran en juego el recetario tradicional y los años de experiencia de una abuela cocinera.

Receta de Conchita para hacer tortilla de patata 4 patatas

4 huevos

1 cebolla

6 o 7 cucharadas de aceite de oliva

Sal Paso 1 Para preparar las patatas debes pelarlas y córtalas en láminas o trozos finos. Sepáralas un poco para que no se peguen al freírlas y añade sal. Paso 2 A continuación, fríe las patatas. Calienta el aceite a fuego fuerte y añádelas a una sartén, mezclando para que se impregnen bien. Paso 3 Tapa la sartén, baja el fuego y cocina 15-20 minutos removiendo cada 5-6 minutos. Paso 4 Cuando las patatas estén casi hechas, incorpora la cebolla pochada. Mezcla todo bien en la sartén. Paso 5 Por otro lado, bate los huevos con una pizca de sal en un bol. Añade la mezcla de patata y cebolla y remueve para integrar los sabores. Paso 6 Usa una sartén más pequeña para que la tortilla quede más alta. Añade un poco de aceite y extiéndelo en las paredes de la misma para que no se pegue. Paso 7 Cuajar la primera cara. Vierte la mezcla en la sartén con el fuego fuerte al inicio, después baja el fuego y cocina unos 4 minutos. Paso 8 Da la vuelta a la tortilla con un plato o vuelve-tortillas. Cocínala otros 4 minutos a fuego lento hasta que quede cuajada. Paso 9 Enplatar y servir.

Trucos

En la explicación de los ingredientes, Conchita ya desmonta uno de los pasos más cuestionados de esta receta: la proporción que debe haber entre las patatas y los huevos. No sería la primera vez que se llevan las manos a la cabeza al ver tortillas caseras hechas con más de diez huevos.

En este caso, Conchita afirma que la mejor receta de tortilla se hace poniendo "un huevo por cada patata". Como se dice popularmente, 'cada maestrillo tiene su librillo' y en este caso, la balanza entre los huevos y las patatas que deben ponerse no puede ser más sencilla.

Asimismo, en la elaboración de la receta también reviste de especial importancia despegar correctamente las láminas de las patatas antes de freír. Ya que, "si no las despegamos, se quedan pegadas y no se fríen tan bien", afirma.

Integrar bien los sabores es otro paso esencial. Al juntar la patata y la cebolla con el huevo batido, hay que mezclar todo muy bien para que el huevo tome el sabor de la patata y viceversa.

Igualmente, otro de los pasos más polémicos es el control del fuego al cuajar, aunque este dependerá de cómo se prefiera la tortilla, muy cuajada o más cruda. En la receta de Conchita, hay que "removerla al principio bastante, con el fuego fuerte. Luego bajamos el fuego y la tenemos unos 4 minutos o así", señala.

Tras darle la vuelta con un plato o un "vuelve tortillas", añade un chorrito extra de aceite en la sartén antes de volver a introducir la tortilla para asegurarte de que no se pegue. Una vez dentro, dale un pequeño "meneíto" para que se asiente bien en su sitio antes de dejarla otros 4 minutos.

Con estos pasos y trucos en la cabeza, sorprender a tu familia en el Día Mundial de la Tortilla de Patata seguro que será 'pan comido'.