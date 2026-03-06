Bodegas San Valero lanza 'Bendita Mesa', una cita gastronómica que celebra la cocina aragonesa con vino

Bodegas San Valero presenta Bendita Mesa, una nueva propuesta gastronómica que nace con vocación de convertirse en una cita imprescindible de Semana Santa en la comunidad.

En su primera edición, el evento invita a descubrir la cocina aragonesa a través de las especialidades de restaurantes participantes, maridadas con los vinos y cavas de la Bodega Particular de San Valero.

La iniciativa se desarrollará del 20 de marzo al 5 de abril y tendrá presencia en todo Aragón, conectando tradición, producto y creatividad culinaria con una selección de referencias de la bodega pensadas para acompañar cada plato.

Los establecimientos que quieran formar parte de Bendita Mesa podrán inscribirse del 3 al 16 de marzo a través de sanvalero.com, donde también se encuentran disponibles las bases de participación, o a través de sus distribuidores habituales.

Cartel de 'Bendita Mesa' en esta primera edición.

“Con Bendita Mesa queremos celebrar lo que mejor define a Aragón en estas fechas: su capacidad de reunirse alrededor de una buena mesa”, señala Javier Domeque, director de marketing de Bodegas San Valero. Además, afirma: “Es una propuesta para que restaurantes y consumidores disfruten juntos de la gastronomía aragonesa con el acompañamiento de nuestros vinos y cavas, en un recorrido que pone en valor el territorio y la experiencia compartida”.

Bendita Mesa se suma a la trayectoria de iniciativas gastronómicas impulsadas por la bodega en los últimos años, como Viñarroz o El Mes del Chuletón, consolidando su apuesta por crear experiencias que conectan el vino con la gastronomía y la hostelería. “Nuestra idea es seguir tendiendo puentes entre cocina y bodega, apoyando al sector y generando momentos memorables en torno al maridaje”, añade Domeque.

