El plato típico de Aragón perfecto para una cena rápida y sencilla: solo necesitas patatas, huevo y un vaso de leche

Total: 20 min

Ahora que los días cada vez son más largos apetece aprovechar las horas de luz al máximo, e irse pronto a casa para preparar la cena no está en nuestros planes.

Por eso, tener recetas rápidas y sencillas bajo la manga siempre es un acierto cuando no sabemos qué cocinar o no queramos dedicarle mucho tiempo a los fogones.

En el amplio y variado recetario aragonés, hay un plato sencillo a la vez que riquísimo: las patatas huecas.

La receta aragonesa necesita pocos ingredientes: patata, huevo, leche, harina, levadura y aceite. Productos que seguro tenemos en casa y no hace falta ir al súper de propio.

La mayoría de la gastronomía aragonesa suele ser recetas de aprovechamiento o de productos de la tierra como el ternasco, la borraja, o el pollo al chilindrón. Las patatas huecas son una receta de aprovechamiento.

Patatas huecas

Las patatas huecas no tienen el glamour de otros platos más conocidos, pero para una cena rápida y sencilla tampoco nos importa mucho.

La receta no tiene misterio, y precisamente por eso nos encanta. Aparte de para una cena rápida, este plato sirve de entrante en muchas fiestas familiares.

Patata, huevo, harina, leche, un punto de levadura… ingredientes humildes que, mezclados, se transforman en un plato que nos arregla el día.

Es cocina de aprovechamiento bien entendida, la que convierte tres patatas en un plato que parece más elaborado de lo que realmente es.

Se sirven calientes, casi quemando, con un poco de perejil fresco por encima y una salsa al gusto: cada familia tiene la suya. En formato pequeño funcionan de maravilla en celebraciones y comidas multitudinarias.

Cómo hacer las patatas huecas

Para esa cena rápida, las patatas huecas tendrían que ir con una buena salsa (o si eres de ketchup, pues adelante) y una ensalada de tomate con atún de acompañamiento.

Mientras cueces las patatas puedes ir preparando la ensalada, así en 15 minutos ya podrías sentarte en el sofá con tu plato listo para disfrutar.