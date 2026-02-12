Así fue el espectacular montaje que hizo vibrar Teruel con la proyección en 360 de la leyenda de los Amantes

Proyección de la leyenda de los Amantes en Teruel. Ayuntamiento de Teruel.

Teruel volvió a vivir una noche mágica el pasado viernes 6 de febrero. El Ayuntamiento de Teruel volvió a acoger la proyección del videomapping inspirado en la historia de Los Amantes de Teruel, tras el éxito que tuvo en noviembre de 2025.

El espectáculo, titulado 'El susurro eterno de dos Almas', revive la historia de Isabel Segura y Diego de Marcilla, los legendarios Amantes de Teruel.

El espectáculo se exhibió en las cuatro fachadas de la Plaza de San Juan, creando una experiencia inmersiva única. De esta forma, todos los asistentes pudieron disfrutar de tres pases con una duración 15 minutos. Cabe destacar, que también estaba previsto que se celebrase el día 7 de febrero, pero debido a inclemencias metereológicas no pudo llevarse a cabo la proyección.

Además, se trata de una propuesta única al ser una proyección inmersiva en formato 360º en espacio público, acompañado de música original. De este modo, la historia fue guiada por una narración audiovisual vinculada al relato de Los Amantes y al patrimonio de la ciudad.

Fondos europeos

Esta actuación no sería posible sin la financiación de los fondos europeos. Todo ello, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y están financiados por la Unión Europea - Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que impulsa el Ayuntamiento de Teruel.

Esta iniciativa está orientada a reforzar y diversificar la oferta turística y cultural mediante recursos innovadores y de carácter accesible.

Además, esta proyección forma parte de la promoción turística desarrollada en las últimas semanas, después de que el proyecto fuera presentado en FITUR (Feria Internacional de Turismo) como uno de los reclamos vinculados a la 30ª edición de Las Bodas de Isabel que se celebrarán del 19 al 22 de febrero en Teruel.

En ese marco, el Ayuntamiento de Teruel ha situado el videomapping como "un recurso de apoyo a la proyección exterior de una cita ya consolidada en el calendario cultural turolense".

Con el 'El Susurro Eterno de Dos Almas”', Teruel continúa reforzándose como una ciudad con un potencial interés cultural y que apuesta por dar voz a historias que marcan el legado de la ciudad, como los Amantes de Teruel.