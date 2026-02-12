Carlos y Laura, creadores de su particular 'First Dates' sin móviles en Zaragoza: "Queremos que la gente vuelva a conectar"

Interacciones con móviles en las manos, sobre la mesa, siendo el tercero en discordia de muchas citas. Atrás ha quedado lo de mirarse a los ojos de verdad en las conversaciones sin estar pendiente a que se ilumine la pantalla del aparato eléctrico.

Conocer a gente nunca ha sido tan fácil con un 'mach', pero a la vez nunca ha sido tan difícil conectar y crear relaciones en profundidad con alguien.

Ante esta nueva realidad que ha ganado la batalla durante años a la forma tradicional de conocer a gente, dos zaragozanos buscan recuperar de nuevo las ganas por dejar los móviles a un lado y "volver a mirarse a los ojos de verdad".

"Nos dimos cuenta mediante conversaciones con nuestro entorno que estamos hiperconectados pero a la vez muy desconectados, y que la gente le cuesta tener relaciones sanas y conversar de verdad", señala Carlos Mariñosa, creador de Sin Filtros junto a su socia Laura Mediano.

Además de ver las experiencias de su alrededor, los creadores se apoyaron en estudios que señalan que "más de un 75% de la gente estaba acabando saturada de las interacciones digitales al ser superficiales, frustrantes y agotadoras".

Con esto, no se lo pensaron dos veces y decidieron crear Sin Filtros con el fin de diseñar "eventos experienciales": "Diseñado para personas 'singles', que se conocieran de forma divertida, sin pantallas", recalca. El objetivo no es otro que "se dejen llevar".

Y es que esta plataforma se ha convertido en la puerta de salida para vivir experiencias en las que se juntan personas en una misma horquilla de edad, afinidades parecidas y que comparten la misma etapa de vida.

Sin móviles ni cámaras

Además de la novedad de dejar las aplicaciones de citas a un lado, estos eventos buscan también desconectar de las tecnologías. Por lo que los organizadores les guardan los móviles en consignas para no poder utilizarlo durante la experiencia.

"Para nosotros significa crear espacios para que se miren a los ojos y puedan compartir sin presión. Más allá de cosas artificiales, que sea una conversación de verdad y que se puedan conocer", subraya.

Dentro de la elaboración de estos eventos, además de cuidar con mimo cada detalle también mantienen en privado la celebración de los mismos y evitan sacar imágenes para que los asistentes se sientan cómodos alejados de las cámaras.

Carlos y Laura también van al detalle y quieren que todas las comunidades se sientan identificadas e incluidas en los mismos. Así, preparan eventos para el colectivo LGTBIQ+ donde se centran en aspectos más creativos creando "un espacio y un mundo seguro para que puedan conectar".

Nuevas experiencias por todo el mundo

Esta aventura comenzó en junio con un primer evento en la azotea del Hotel Meliá INNSIDE que resultó ser todo un éxito. Este consistió en conversaciones de 15 minutos con preguntas para romper el hielo.

Una primera toma de contacto que les trajo muy buenas sensaciones: "Nos sentimos abrumados y muy felices", confiesa. Así les ha llegado que a través de sus eventos "ha habido gente que ha vuelto a interactuar".

Esto ha llevado a que de cara al día de San Valentín tengan entre sus ofertas tres nuevas experiencias destinadas a hombres y mujeres de 39 a 44 años, otro de 45 a 57 años y una más mujeres lesbianas, bisexuales, emocionalmente disponibles de entre 36 a 47 años.

Así entre esta vorágine de terminar de cerrar estos eventos, manifiesta que no esperaban la buena acogida. Esto ha supuesto un empujón para llevar estas experiencias a Madrid y Barcelona, pero también les ha llegado el interés en cruzar el charco a México o Guatemala.

Por todo ello concluye: "En nuestros eventos no prometemos pareja, que salgas con ella, prometemos que va a ser una noche interesante o una tarde diferente".