Ni Torla ni Broto, el pequeño pueblo de Aragón perfecto para una escapada: está a 1 hora de Zaragoza y es cuna de reyes

Cuando pensamos en hacer una escapada, la inercia es pensar a lo grande. Generalmente con destinos que impliquen coger un vuelo y conocer otras culturas.

Sin embargo, si de algo puede fardar Aragón es de su oferta turística de pueblos.

No hace falta romper la hucha para disfrutar de una escapada y visitar lugares inolvidables. Pueblos como Sos del Rey Católico, en Zaragoza, reúnen los tres ingredientes que convierten un destino en un diez: patrimonio histórico, historia, y planes.

La prestigiosa revista de viajes Conde Nast Traveler sitúa este encantador pueblecito de las Cinco Villas en una lista llamada 'Los pueblos más bonitos de Aragón'.

Y basta con ver un par de fotos del municipio para comprobar que está en lo cierto.

Qué ver en Sos del Rey Católico

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Sos del Rey Católico presume de conservar uno de los entramados medievales mejor preservados de Aragón. Su excelente estado de conservación le ha valido formar parte de la asociación de 'Los Pueblos más Bonitos de España'.

"Es un buen ejemplo de cómo urbanizar y embellecer una colina", señala la revista, destacando que ofrece "de lo mejor" en cuanto a arquitectura civil y religiosa.

El casco histórico se asienta en lo alto de la Peña Feliciana, con una organización muy clara: en la parte superior, el castillo; en la inferior, la judería. Dos zonas clave que explican el pasado defensivo y social de la villa.

El Castillo es lo primero que llama la atención al aproximarse al municipio. Comenzó a construirse en el siglo X para defender la frontera frente al islam y, más tarde, como límite entre los reinos de Aragón y Navarra. Hoy solo quedan de él la Torre del Homenaje y parte de las murallas.

A los pies del castillo se extiende la judería, uno de los espacios más auténticos del pueblo. Pasear por sus calles estrechas y empedradas es una experiencia en sí misma, perfecta para perderse sin prisa y descubrir portales, plazas y antiguas casas nobiliarias.

Entre ellas destaca el Palacio de Sada (siglo XV), lugar de nacimiento de Fernando el Católico en 1452. Fue uno de los monarcas más decisivos de la historia de España al unir dinásticamente las coronas de Castilla y Aragón junto a Isabel I. Sobre su puerta aún se conserva el escudo familiar.

En cuanto al patrimonio religioso, sobresale la iglesia de San Esteban, situada muy cerca del castillo. El conjunto lo forman la iglesia, la cripta y el claustro, y en su interior fue bautizado Fernando el Católico, conservándose todavía la misma pila bautismal.

También merece una visita la ermita de Santa Lucía (siglo XII), aunque solo puede verse el 13 de diciembre, día de la santa, completando el recorrido la iglesia de San Martín de Tours (siglo XIII).

Un pueblo de película

Más allá de su estrecha relación con la monarquía, este pueblo guarda otra conexión menos institucional y mucho más popular, debido a su aparición en diversas obras cinematográficas.

Fue el escenario de la película 'La Vaquilla', de hecho tiene una ruta que recorre los escenarios de la mítica película de Luis García Berlanga.

Años después, producciones como 'La Catedral del Mar' (2018) aprovecharon su casco histórico para recrear tramas medievales, al igual que algunas secuencias de 'The Trip To Spain' (2016) de Michael Winterbottom.

Cómo llegar a Sos del Rey Católico

Desde Zaragoza hay que recorrer 122 kilómetros en una hora y cuarenta minutos en coche, cogiendo la N-232 hasta Alagón, desviándose en por la A-126 hasta Tauste y, finalmente, cogiendo la A-127 hasta Sos.

Por otro lado, si sales desde Huesca, el tiempo de viaje es prácticamente idéntico, alrededor de 1 hora y 40 minutos. El recorrido es sencillo y cómodo, tomando la dirección Ejea de los Caballeros hasta enlazar con la A-127, una carretera que te conduce directamente hasta la localidad sin complicaciones.