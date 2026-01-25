EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y GRANIER sortean 10 roscones para el día de San Valero: te contamos cómo conseguirlos

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y Granier endulzan tu San Valero con el sorteo de 10 roscones. E. E.

¿Quieres celebrar San Valero y aún no has reservado tu roscón? ¡No te preocupes! EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, ZARAGON by EL ESPAÑOL y GRANIER sortean 10 para endulzar tu día y disfrutar como se merece el día del patrón de Zaragoza.

Para participar en el sorteo basta con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon), ZARAGON by EL ESPAÑOL (@zaragonbyelespanol) y GRANIER (@granierzaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo y mencionar a la persona con la que te gustaría compartir el roscón (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar).

El sorteo terminará el miércoles 28 de enero a las 12.00 y los ganadores recibirán un mensaje directo (DM) en sus perfiles.

Una vez tengan nuestro mensaje de confirmación podrán pasar a por su roscón a la tienda de Granier de la calle de Cinco de Marzo de Zaragoza el propio día 29 en el horario habitual del establecimiento (de 9.00 a 21.00).

¡Mucha suerte a todos!