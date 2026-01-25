David, joven zaragozano que triunfa en Australia: "Esta semana he hecho mi récord de ganancias con 1.714 dólares"

Collage de David Izquierdo y Australia (concretamente la el Opera House de Sidney) Instagram @zuurdo.lcr / Canva

Emigrar de España se ha convertido casi en una obligación para muchos jóvenes. En redes sociales abundan historias como la de David, un joven zaragozano natural de Lécera que decidió dejar atrás una vida estable en la capital aragonesa para probar suerte en el país de los canguros.

Tres años después, residiendo en Gold Coast y trabajando de su pasión, la barbería, el balance no puede ser más positivo. Desde Australia, David comparte su día a día a más de 15.000 kilómetros de casa a través de Instagram y TikTok, donde ya supera los 400.000 seguidores entre ambas plataformas.

De todos los temas que generan intriga, hay uno que destaca por encima del resto, la diferencia salarial de Australia Vs España. Un factor clave para muchos jóvenes que, como él, se plantean dar el salto y cambiar de país en busca de nuevas oportunidades.

Sueldos en Australia

"Esta semana he hecho mi récord de ganancias en Australia, han sido 1.714 dólares australianos". Así comenzaba en uno de sus vídeos más recientes, donde explica que ha ganado esa cantidad en solo una semana, una cifra que, al cambio, equivale a nada menos que 986 euros.

Eso sí, David deja claro que no se considera el típico inmigrante que trabaja 60 horas semanales. "Normalmente prefiero vivir la vida tranquilo y ganar algo de dinero", explica.

En este caso, la semana fue "bastante heavy" en lo que a clientela se refiere, pero sin exageraciones, ya que asegura que solo hizo 40 horas. Lo que viene siendo una jornada laboral a turno completo.

Durante los fines de semana cobra a comisión, concretamente el 50% de lo que factura, un sistema similar al de muchas barberías en España.

Ese sábado ganó unos 380 dólares y el domingo otros 400 y pico, consiguiendo así su récord de ganancia en dicho país y superando con creces una media que, en base a otros vídeos de su canal, suele rondar los 1.500 dólares a la semana.

Impuestos

No todo es neto, de esos 1.714 hay que descontar los impuestos. Que, como asegura, pagará "un 12% más o menos a final de año" anticipándose a las críticas.

Eso sí, también lanza un aviso importante, "esta ha sido literalmente la semana que más he ganado". No es lo habitual ni significa que todo el mundo vaya a cobrar eso al llegar a Australia. "Se puede hacer, pero matándoos a currar", concluye.

En este sentido tiene otros vídeos donde explica más en profundidad cómo funcionan los impuestos en Australia, mencionando una peculiar maniobra fiscal denominada 'Tax Return'.

Como su propio nombre indica, consiste en recuperar parte de los impuestos pagados. Tras el cierre de un año fiscal, habiendo trabajado tanto por cuenta ajena como propia, el zaragozano declaró 42.000 dólares australianos, de esa cantidad pagó unos 5.000 (el 12%) y, gracias al Tax Return, le devolvieron 3.200 dólares.

Es decir, pagó únicamente 1.800 euros destinados a impuestos. Algo totalmente impensable en España.

Además, otra de las grandes diferencias reside en los tramos fiscales. En Australia "si ganas de 0 a 18.000 dólares, no pagas nada", explicaba en sus redes.

Este zaragozano es uno de los 25.210 españoles que viven actualmente en Australia, según el INE a enero de 2025, una cifra que crece cada año y que refleja cómo cada vez más jóvenes cruzan medio mundo en busca de un futuro que no siempre puede conseguirse cerca de casa.