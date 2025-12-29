Confirmado por Hacienda: miles de desempleados aragoneses deberán presentar la declaración de la Renta en 2026

La Renta cambia en 2026; los desempleados deberán declarar, ganen lo que ganen.

A partir de la campaña de la Renta de 2026 (en la que se declaran los ingresos de 2025) se producirá un cambio importante que afectará directamente a los desempleados.

El Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha decidido que todas las personas que hayan percibido un subsidio por desempleo estarán obligadas a presentar la declaración del IRPF, sin importar cuánto hayan ganado.

Hasta ahora, no todo el mundo estaba obligado a declarar. Por ejemplo, quienes tenían un solo pagador y ganaban menos de 22.000 euros al año, o dos pagadores y menos de 15.876 euros, quedaban exentos. Esto sigue siendo así para trabajadores en activo y otros colectivos.

Pero a partir de 2026, esa excepción desaparece para los desempleados. Quien haya cobrado un subsidio del SEPE tendrá que presentar la declaración aunque sus ingresos hayan sido bajos.

Incluso una persona que haya recibido, por ejemplo, 10.000 euros en el año, deberá pasar por Hacienda.

Según las estimaciones oficiales, la medida afectará a unos 1,8 millones de personas, lo que representa más del 76% del total de desempleados en España.

En Aragón, el impacto también será notable. En el mes de noviembre, el número total de personas en paro se situó en 48.722.

Aunque la comunidad cerró el mes con estabilidad en el empleo (57 parados menos que en octubre y una bajada del 5% respecto al año anterior), muchas de estas personas deberán adaptarse a la nueva obligación fiscal.

La declaración de la Renta se hace todos los años entre primavera y principios de verano. Comienza en abril y termina en el mes de junio.

Se realiza de manera online, pero si hay dificultades o se desconoce el proceso puede hacerse de manera presencial cogiendo cita en las oficinas de Hacienda.

¿Por qué se hace este cambio?

El objetivo del Gobierno, recogido en el Real Decreto-Ley 2/2024, es aumentar el control y la transparencia sobre las ayudas públicas.

Hacienda quiere tener una visión más clara de los ingresos reales de quienes reciben prestaciones, aunque eso no significa necesariamente que vayan a pagar más impuestos.

Es importante subrayar que presentar la declaración no implica pagar. Muchas personas seguirán teniendo una renta tan baja que el resultado será cero o incluso a devolver.

Por otro lado, los pensionistas mantienen las reglas actuales. Si tienen un solo pagador y no superan los 22.000 euros anuales, o cumplen los límites legales en caso de varios pagadores, seguirán sin estar obligados a declarar.

Según la Agencia Tributaria, en la campaña de la Renta de 2025 (correspondiente a los ingresos de 2024) se presentaron 24,57 millones de declaraciones, un 2,3% más que el año anterior.

Con esta reforma, Hacienda amplía el control fiscal, igualando la obligación de los beneficiarios de subsidios de desempleo con otros colectivos específicos.