VOX exige a la DPZ que permita a las Escuelas Taurinas entrenar en la plaza de toros 'La Misericordia' de Zaragoza

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza reclamó este jueves al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza que revoque "de inmediato" su decisión y permita que las Escuelas Taurinas de Zaragoza y la provincia puedan utilizar el ruedo de la Plaza de Toros de la Misericordia para entrenar "con total normalidad".

El concejal de VOX, Armando Martínez, criticó la falta de apoyo institucional hacia el sector. "Apoyar la tauromaquia no es ocupar un puesto de honor en el palco cuando hay una corrida, no es hacerse fotos con las figuras del torero cuando vienen, no es fumarse un puro, no es tomarse una copa. Apoyar la tauromaquia es llevar a cabo medidas que faciliten que los jóvenes puedan desarrollar esa profesión que quieren, para la que se están formando y que, además, representa una obligación legal", afirmó.

Armando Martínez destacó la labor de las Escuelas Taurinas y volvió a exigir un cambio de postura al presidente de la DPZ. "Las Escuelas Taurinas llevan a cabo una encomiable labor -añadió- nosotros así lo vamos a decir, alto y claro siempre, y vamos a exigir desde aquí al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza que de inmediato reconsidere su postura, que abandone esos prejuicios ideológicos que le acompañan en su decisión y lleve a cabo los trámites necesarios para permitir que las escuelas taurinas de Zaragoza y provincia puedan acceder al ruedo de la Plaza de Toros de la Misericordia para entrenar con total normalidad".

"Conducta obstructiva"

El edil denunció la "conducta obstructiva" que, a su juicio, está ejerciendo el Partido Socialista en la Diputación. Recordó que VOX ha defendido siempre la tauromaquia desde el Ayuntamiento de Zaragoza y ha logrado que el Gobierno de Natalia Chueca (PP) impulse medidas para su promoción.

"Como saben, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el Grupo Municipal de Vox, hemos sido siempre promotores de la tauromaquia, hemos promovido y hemos tratado de convencer, y así hemos conseguido, al Gobierno de la señora Chueca, del Partido Popular, de la importancia que tiene la tauromaquia y de la obligación legal que tenemos de promoverla, de facilitarla y, desde luego, de ponerla en valor", aseguró.

El concejal subrayó que ya se han conseguido "avances muy positivos", como la inclusión de festejos taurinos en programas festivos, ayudas para actividades de las escuelas con entidades sociales o las visitas de alumnos a residencias de mayores. "Una labor social importantísima y de formación importantísima", añadió.

Promoción de la tauromaquia

Martínez recordó que el PSOE rechazó en la DPZ una moción destinada a permitir el uso del coso de La Misericordia para entrenamientos. A partir de ahí, cuestionó los argumentos del presidente provincial.

"Entonces, claro, desde el Grupo Vox nos planteamos ¿a qué se refiere el señor Sánchez Quero con que es la institución que más hace por los toros? ¿A qué se refiere? ¿A qué es la que más invitaciones reparte a los amigotes? ¿A qué es la institución que más llena el palco de honor? ¿A qué es la Institución que más representantes lleva por el callejón a fumarse un puro?", planteó.

Según el concejal, esas prácticas "no es representar, eso no es promocionar la tauromaquia" Y concluyó: "Promocionar la tauromaquia es bien sencillo y lo tienen bien fácil".