José Antonio Pastor, juguetero: "El 60% de nuestra facturación se concentra en las 4 últimas semanas del año"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchas familias confían en el miembro con más 'espíritu navideño' para elegir los regalos. Los adultos suelen dar problemas a la hora de regalar, pero cuando hay niños en casa la decisión es evidente: juguetes. Ahora bien, ¿qué ocurre detrás de esas estanterías repletas? ¿Cómo viven los jugueteros el mes más consumista del año?

Igual que sucede con los mariscos, los aguinaldos o el champán, cuyos picos de consumo se disparan cada mes de diciembre, el mercado de los juguetes vive un fenómeno muy parecido.



No es casualidad, la Navidad marca el momento clave del año para este sector. Así lo explica José Antonio Pastor en Aragón TV, experto juguetero y presidente de la AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes), destacando cómo estas fechas concentran la mayor parte de las ventas anuales.

Kidults, un revulsivo del sector

Con la natalidad en mínimos históricos (solo 318.005 nacimientos en 2024, la cifra más baja desde 1941) el sector del juguete se ha visto obligado a mirar más allá de su público tradicional. Ante un mercado infantil cada vez más reducido, las empresas han tenido que reinventarse, expandirse y encontrar oportunidades donde antes ni siquiera existían.

En este contexto, José Antonio Pastor subraya el papel decisivo de los Kidults (combinación de las palabras inglesas kid, niño, y adult, adulto), esos mayores que mantienen un fuerte interés por los juguetes vinculados a su infancia.

Según explica en el programa, "En los últimos 10 años tenemos un millón menos de público infantil. Nos hemos reinventado como sector buscando productos que pueden abarcar un público mayor. Ya le hemos puesto nombre, lo llamamos Kidults, que supone casi un tercio de nuestra facturación".

Este nuevo perfil de consumidor no solo ha revitalizado las ventas, sino que se ha convertido en un auténtico motor de crecimiento para un sector que ha sabido adaptarse a los cambios demográficos y culturales.

Diciembre, un mes decisivo

Pese al impulso que suponen los Kidults a lo largo del año, el verdadero salvavidas del sector sigue siendo, un año más, la campaña navideña.

Si hay un momento decisivo para las ventas, es este. Como explica José Antonio Pastor, "El 60% de nuestra facturación se concentra en las 4 últimas semanas del año. Entre las últimas semanas de diciembre y la primera de enero, hasta reyes", afirma.

Una concentración tan elevada que también se traduce en un esfuerzo logístico importante, donde un error puede ser vital en la facturación final: "Tenemos muy pocas semanas para producir ese 60% de las ventas y para nosotros es clave".

La razón por la que este periodo mantiene su fuerza está también en los precios. José Antonio subraya que "La contención de precios en el sector hace que los juguetes sigan siendo accesibles". En un contexto donde casi todo ha subido, el juguete es una de las pocas categorías que no ha sufrido una inflación significativa, lo que permite a las familias que sigan comprando con la misma facilidad que años atrás.

¿Cuáles son los juguetes más vendidos en Navidad?

Como recuerdan en el programa Aquí y Ahora, cada época tiene sus reyes de ventas: primero fueron los míticos Playmobil, después los Scalextric y más tarde LEGO.

A día de hoy, las cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos se llenan sobre todo de muñecas, juegos de mesa, puzles y construcciones.