Daniel Muñoz, dueño de la cafetería con la mejor tortilla de patata de Zaragoza: "El otro día vendimos unos 350 pinchos"

Hacer una buena tortilla de patata no es para cualquiera. Pero, encontrar el punto perfecto en la elaboración es sinónimo de muchos éxitos. En Zaragoza existen numerosos bares y cafeterías reconocidos por sus pinchos de tortilla, siendo un auténtico reclamo para locales y visitantes. Porque sí, el turismo gastronómico es cada vez más fuerte y esta tapa es una de las más buscadas.

Así pues, desde hace unos años se celebra en Zaragoza la ‘Liga de la tortilla’, con el fin de encontrar la mejor de la ciudad. El pasado jueves 4 de diciembre tuvo lugar la final de la séptima edición de este concurso, un día muy emocionante y en el que se reconoció a Zeppelin Café.

Este local, ubicado en la calle La Paz, 7, y caracterizado por la buena música, se alzó con el reconocimiento de mejor tortilla de patata de Zaragoza. Tras ser finalista en 2019 y 2021, el propietario de la cafetería desde hace 15 años, Daniel Muñoz Navarro, secundado por Karen Vídez en la cocina, ha conseguido proclamarse campeón.

El dueño y cocinero admite que no se esperaba conseguirlo. “Fue un poco sorpresa porque estaba muy reñido. Yo probé las de los tres rivales y eran espectaculares. Cada una tenía su punto distinto y fue una sorpresa y a la vez un orgullo”, repasa Daniel Muñoz.

En cuanto al secreto que guarda su tortilla de patata, el hostelero lo desvela: “Le damos un poquito de ajo a la patata para que recuerde a la patata panadera. La textura que conseguimos es un punto medio, un equilibrio entre que no esté ni demasiado líquida ni muy hecha. Buscamos la textura perfecta”.

Daniel Muñoz Navarro y Karen Vídez, de Zeppelin Café. Gabi Orte

Zeppelin presenta una patata largamente pochada y el toque justo de cebolla caramelizada, a la que suma un aromático toque de ajo. Su juego se basa en los números y una larga preparación −la elaboración de sus tortillas comienza el día anterior, para lograr un mejor rendimiento de la patata-.

Sin olvidar, claro, los productos de calidad de su tortilla ‘rockera’, con huevos camperos y patatas que van cambiando para obtener su estado óptimo.

Un boom

La Liga de la Tortilla no concede premios en metálico, pero, sin duda, otorga un gran prestigio a los participantes, así como, por supuesto, al ganador. La inmensa mayoría de equipos han visto como se multiplicaba la demanda de sus tortillas de patata a lo largo del mes que ha durado la competición, llegando a triplicar su elaboración en algunos casos.

En cuanto a Zeppelin Café, el propio dueño reconoce que ha sido “un boom”. “Llevamos desbordados desde la final. En la cocina corriendo, los chicos en la barra no dan abasto, incluso tenemos que decir que no a gente porque no tenemos opción de hacer tanto volumen”, continúa.

Poniendo números a esta demanda, Muñoz cuenta que el pasado viernes hicieron 29 tortillas en barra, que son 290 pinchos. Además, prepararon otras 6 o 7 para llevar. En total, unas 35 tortillas. “Es mucha preparación y mucho volumen para un local pequeño como el nuestro”, confiesa.

Eso sí, se muestra agradecido de poder trabajar tanto y, con orgullo, defiende que están dispuestos a darlo todo. “Sabemos que nos espera un mes de diciembre complicado, entre Navidades y eventos, pero qué mejor que, ya que estamos aquí que sea para ganarnos el pan”, declara.

Además, el subcampeón de la Liga fue el restaurante +Albarracín, mientras que completan el podio los clásicos, el Cabuchico y el bar La Romareda.