Luis y Sonia, hosteleros durante más de 30 años, dicen adiós a su cafetería en Zaragoza: "Nos quedamos con todo el cariño"

Los vecinos de Zaragoza tienen que lamentar el cierre de una cafetería con un alma especial como pocas. Se trata de la cafetería Ceres, en la calle de Antonio Candalija, 3, junto a la calle Alfonso I, que se despidió del público hace una semana, el pasado 27 de octubre.

Ceres llevaba 7 años en el centro de Zaragoza, de la mano de Luis y Sonia, sus propietarios, que ahora se jubilan. En este tiempo, ambos han logrado ganarse el cariño de la gente, gracias a su cercanía y oferta.

Y es que en esta cafetería todo era posible. En su carta podía encontrarse desde bocadillos XL (de tortilla de patata, de bacon y queso, longaniza, jamón…) a raciones de croquetas, patatas bravas, rabas de calamar, empanadillas, empanada, banderillas, tostadas o nachos.

Por supuesto, también café (muchos especiales) y dulces caseros. Una de las especialidades de la casa eran las tartas caseras como el bizcocho del Bajo Aragón, la carrot cake, un cheescake de chocolate o de arándanos, tarta red velvet, tarta de oreo, tarta de la abuela, o sus conocidos bubble waffles con masa casera.

Sin embargo, aunque la cafetería funcionaba muy bien, toda etapa llega a su fin. Por tanto, Luis y Sonia, hosteleros durante más de 30 años, se jubilan este jueves 6 de noviembre: “Llevábamos siete años aquí y mucha trayectoria de hostelería anterior y hemos decidido que ya nos vamos a jubilar y descansar”.

A pesar de esas ganas de emprender una nueva vida, Luis confiesa que les da “pena por la gente, que es muy agradecida”. “Hemos trabajado muy a gusto y estamos muy agradecidos”, añade.

Exterior de la cafetería Ceres. E.E.

“Nos quedamos con el cariño de toda la gente”, concluye uno de los dueños durante su último día en el local (ya cerrado al público).

Un aprecio que se ha demostrado a través de redes sociales. Por ejemplo, la cuenta de Instagram de @dstylezgz publicó hace unos días este cierre y los comentarios se llenaron de mensajes de amor y lástima. "Cuántas tardes hemos pasado allí, una pena", señala por ejemplo una usuaria.

Por el momento, el local se cierra, aunque en el futuro puede que lo cojan otras manos para abrir un nuevo negocio.

Mensaje de despedida

Una gran muestra de la bonita relación que los propietarios tenían con sus clientes es el anuncio de su despedida. Luis y Sonia no querían irse sin avisar y en la puerta de la cafetería pusieron un cartel para que todos aquellos que pasen por ahí sepan de la situación.

“Gracias por estos 7 años inolvidables. Hoy cerramos una etapa muy especial de nuestras vidas. Han sido 7 años llenos de trabajo, esfuerzo, risas, buenos momentos y muchas personas maravillosas que han pasado por aquí. Nos llevamos el cariño, las conversaciones y cada recuerdo compartido con todos vosotros”, comienza su carta.

“Queremos dar las gracias de corazón a todos nuestros clientes, amigos y vecinos por vuestro apoyo y compañía día tras día”, continúa.

Mensaje de despedida en la entrada. E.E.

“Nos despedimos con mucha emoción, sabiendo que esta cafetería siempre formará parte de nuestra historia y, esperamos, también de la vuestra. El lunes 27 será nuestro último día”, finaliza.