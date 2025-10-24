Alejo y Luis reabren un mítico bar de Zaragoza: "En un día vendimos 200 unidades de nuestra tapa estrella"

El Tubo de Zaragoza, la principal zona de tapeo de la ciudad, está lleno de bares y restaurantes con una extensa trayectoria. Uno de los locales más míticos es Casa Pascualillo, fundado en 1939. Este bar-restaurante de la calle de la Libertad, 5, que tuvo que cerrar como consecuencia de la pandemia y volvió a abrir en mayo de 2024 con otros propietarios, comienza ahora otra nueva etapa.

Esta vez, dos hosteleros con experiencia, Alejo (propietario de El Burladero de El Tubo) y Luis (fue gerente de los restaurantes Sakura), se ponen al frente del negocio con mucha ilusión y ganas de seguir siendo un punto de encuentro y lugar de referencia en Zaragoza.

“Pasaba mucho por ahí y siempre he pensado que era un local muy chulo. Los anteriores dueños lo estaban traspasando y lo vi de casualidad. Nos reunimos y vi el potencial que tenía, es un pedazo local, se pueden hacer muchas cosas. Y dije, es mío”, cuenta Alejo sobre la decisión de emprender el proyecto.

En la anterior reapertura, tras el parón de la pandemia, el cocinero del restaurante La Senda, David Baldrich, tomó las riendas, pero comunicó que dejaba la asesoría gastronómica del restaurante en mayo de 2025.

Eso sí, los zaragozanos y visitantes pudieron seguir acudiendo al establecimiento, aunque durante el mes de septiembre estuvo cerrado y fue el 1 de octubre cuando Alejo y Luis volvieron a levantar la persiana para “aprovechar el tirón de Pilares”.

Por supuesto, estas fechas son los días grandes para la hostelería y eso se nota. Como ejemplo, el nuevo dueño confiesa que el Día del Pilar vendieron “más de 200 unidades de la tapa estrella, que es el huevo pascualillo”.

También significa una oportunidad para que los clientes conozcan las nuevas caras y el nuevo servicio. “Hubo mucha gente que se sorprendió de que el servicio fuera tan rápido. Tuvimos comentarios de que la comida está excelente o de que los camareros estuvieron a la altura. Te das cuenta de que vas por el buen camino”, explica.

No obstante, pasadas las Fiestas del Pilar y su resaca, este fin de semana se celebra la inauguración oficial del nuevo Casa Pascualillo. En concreto, será el sábado 25 a las 21.00. “Hay mucha gente por las redes que ya se ha apuntado, más de 90 personas”, señala Alejo.

“Queremos que vean el nuevo ambiente que va a haber en Casa Pascualillo”, anuncia el hostelero. Y es que, esta nueva etapa guarda sorpresas y algún que otro cambio.

Entre tradición y vanguardia

Principalmente, Alejo habla de darle “una cara más fresca”, así como atraer a la gente joven manteniendo al público de toda la vida. “Esa gente la queremos mantener con platos típicos, como las patatas Pascualillo, los callos o el cocido madrileño. Pero también queremos implementar otras cosas”.

Barra con croquetas y tapas. E.E.

Así pues, Casa Pascualillo quiere incluir en su nueva carta secreto ibérico, canelón, lasaña, chuletón, solomillo…

Además, los dueños buscan captar a las oficinas de alrededor, ya que hay muchas y en El Tubo no hay locales con menú del día. En esta línea, a partir del lunes 27, los trabajadores podrán comer allí uno por 18 euros.

“La gente podrá comerse su menú tranquilamente en cualquiera de las plantas que tengamos, tanto en la de arriba como en el restaurante o en la de abajo”, añade.

Zona del restaurante de Casa Pascualillo. E.E.

Por otro lado, Alejo manifiesta que quieren darle uso a la zona de abajo del bar como discoteca y dedicado a la gente que, tras la cena, quiera tomarse una copa. Y los miércoles y jueves serán días de karaoke en Casa Pascualillo.

Zona del pub. E.E.

En definitiva, Alejo y Luis defienden que quieren “conservar la esencia de Casa Pascualillo, pero también darle ese toque de vanguardia que busca mucha gente aprovechando el local”.

Con muchas ganas de que todo salga bien, los socios tienen muchas expectativas puestas en esta nueva y apasionante etapa.