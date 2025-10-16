Ana, visita este asador del Pirineo y no da crédito con las raciones: "Comida abundante y muy buena brasa"

Foto hecha con IA de una clienta probando un chuletón en el Pirineo IA

El Pirineo Aragonés, ese rincón del norte de España que combina valles imponentes con pequeños pueblos poco conocidos, pero que pueden presumir de albergar restaurantes 'de primera' dignos de cualquier capital.

A los pies del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido se encuentra Sarvisé, un tranquilo pueblo de apenas 100 habitantes que guarda uno de esos restaurantes en los que uno sale “rodando”.

El tipo de comida de este lugar es de esos que nunca fallan, con un claro protagonista: la brasa y sus generosas raciones. Aunque, si vas por la noche, también puedes pedir pizzas.

Asador Portal de Ordesa (Sarvisé)

El local es amplio y acogedor, perfecto para familias y grupos. Dispone de espacios interiores bien conectados y una terraza exterior con vistas al entorno natural del Pirineo. Su propuesta destaca por el uso de ingredientes locales y técnicas tradicionales de asado.

En su carta encontrarás carnes a la brasa, pizzas artesanales y verduras asadas. Los platos más recomendados por los locales son, precisamente, sus especialidades a la parrilla (tanto de carne como de verduras). Y aunque el lugar no busca innovar, sus pizzas también gozan de muy buena fama, combinando recetas clásicas con ingredientes de temporada.

Los clientes lo tienen claro. Ana Gutiérrez, por ejemplo, no le encuentra ni un 'pero': “Es un local acogedor, comida abundante, de calidad y muy buena brasa. Las camareras muy agradables y serviciales", afirma en una reseña de Google.

Precios y menús

Según comenta otro usuario, Edu Panicello, el restaurante ofrece dos menús: “El de 25 € donde puedes elegir 4 primeros y 4 segundos, bastante buenos, y algunas recomendaciones del día”, explica, añadiendo que pidieron migas y parrilladas de carne.

“La otra opción es el menú con chuleta, donde puedes elegir entre alubias, tomate rosa o ensalada de primero y la carne, en la que te preguntan el punto a la que la deseas, un acierto. Sobre la ensalada que es lo que pedimos, buena y abundante, y el tomate bastante bueno y en la misma línea, abundante cantidad.”

Exterior del restaurante y un plato de carne a la brasa Google MyBusiness

Qué hacer en la zona

Además de disfrutar de este asador (o de otros muy recomendados, como Casa Frauca), Sarvisé es un punto ideal para descubrir el encanto de los Pirineos. A sólo 1 hora y 45 minutos de Zaragoza, resulta perfecto para una escapada exprés de fin de semana.

El pueblo está rodeado de paisajes espectaculares, ideales para practicar senderismo, hacer paseos a caballo o simplemente admirar su arquitectura tradicional y su iglesia románica. Su cercanía al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido lo convierte en una base excelente para realizar excursiones, deportes de aventura o actividades al aire libre.

Cerca se encuentran pueblos entrañables como Biescas, Broto o Torla. Siendo unas opciones ideales para completar tu visita al asador.