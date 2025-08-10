Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza: ofrece empleo y casas desde 50.000 euros

Seguramente, muchos habitantes de grandes ciudades han pensado en algún momento en mudarse a un pueblo, alejándose del ruido, las prisas y el estrés que conlleva vivir en estas. Y para quienes hayan pensado en ello o estén buscando dar ese paso, la plataforma ‘Vente a vivir a un pueblo’ facilita mucho el proceso.

Esta iniciativa surge con la finalidad de atraer a personas que viven en ciudades españolas hacia las zonas rurales, informando sobre oportunidades de empleo y viviendas, con el propósito de revitalizar y repoblar los municipios de menor tamaño en España.

Así pues, en su página web recogen todos los rincones de cada Comunidad Autónoma que están inscritos en el programa para reclamar nuevos vecinos. En el caso de Aragón, hasta hace unos días eran un total de seis pueblos: Graus, La Muela, la Comarca del Somontano de Barbastro (zona norte y zona sureste), Novillas y Orés.

No obstante, recientemente se ha unido a la lista Calanda, un municipio de la provincia de Teruel, perteneciente a la comarca del Bajo Aragón y a menos de 1 hora y media en coche de Zaragoza, capital de la Comunidad.

Así pues, se trata de una oportunidad única para lograr un cambio de aires, en el medio rural, pero cerca de una gran ciudad, con viviendas a precios muy económicos y ofertas de trabajo en abundancia.

Sobre Calanda

“En la provincia aragonesa de Teruel encontramos este pueblo lleno de historia, cultura y uno de los sabores más dulces y sabrosos que se conoce en el mundo. La historia la traen sus míticos tambores, la cultura fluye de la mano del mítico director de cine Luis Buñuel que nació y vivió en este municipio, y su sabor exquisito lo dan los melocotones mejor valorados de España”, describe la página web de ‘Vente a vivir a un pueblo’ sobre esta localidad, famosa por 'La Rompida de la Hora'.

Este municipio de 3.600 habitantes se encuentra en el sistema ibérico a 15 kilómetros de Alcañiz, 120 de Zaragoza y 140 de Teruel. Además, en el mismo pueblo hay conexión por tren y autobús.

Igualmente, según informa ‘Vente a vivir a un pueblo’, hay conectividad 4G, Banda Ancha, fibra óptica y todo tipo de conectividad que posibilita el teletrabajo.

Rompida de la hora en Calanda Aragón TV

Al ser un pueblo con casi 4.000 habitantes, cuenta con una oferta de servicios muy completa. Tiene consultorio y urgencias en el propio municipio y un hospital a 15 kilómetros. Además, en el ámbito educativo, hay guardería, colegios e instituto.

De hecho, hay incluso instalaciones deportivas de fútbol, pádel, tenis, un polideportivo, un gimnasio y piscina cubierta y descubierta.

En la descripción de Calanda aparece también la existencia de otros servicios como bancos y cajeros, supermercados, biblioteca, farmacias, estancos, centros culturales, bares, restaurantes, etc.

Trabajo y casa

Más allá de eso, lo más importante es que en Calanda hay ofertas de trabajo y viviendas para entrar a vivir a buen precio.

Según detalla la plataforma, hay ofertas de trabajo local relacionadas con el sector primario, servicios e industria, pero también en comercios o en el polígono industrial.

Con respecto a la vivienda, es posible alquilar una casa desde 300 euros, mientras que comprar una propia es posible desde 50.000 euros.

En el portal Idealista, se observan varios anuncios de casas en Calanda por menos del precio que estipula el anuncio. Por ejemplo,la más barata cuesta 21.200 con tres habitaciones y un baño. Eso sí, en este caso sin ascensor y sin nada de mobiliario.