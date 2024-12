Lotería de Navidad 2024 en Aragón: estas son las veces que ha caído el 'Gordo' en Zaragoza, Huesca y Teruel

Este domingo podrías ser rico ¿Cómo? Siendo ganador de la Lotería. Los niños de San Ildefonso cantarán los números y uno de ellos será el 'Gordo', que podría coincidir con el número de tu décimo. ¡Ojalá!, ¿verdad?

Pero ya se sabe que la Lotería de Navidad es eso: una lotería. El azar es el rey de este juego y consigue mantener en vilo durante varias horas a todo un país. Los españoles siguen las vueltas del bombo ya sea por radio, televisión o internet (en El Español tendremos un directo para informar minuto a minuto).

Nadie en España se pierde el día de la Lotería Nacional y, aunque es totalmente imprevisible, muchos hacen cálculos y estadísticas. Investigan cuántas veces ha tocado en cada comunidad y cuáles han sido los números más premiados a lo largo de la historia del sorteo. Desde 1812, la Lotería de Navidad ha repartido alegría a los aragoneses hasta en 30 ocasiones.

¿Cuántas veces ha caído la lotería en Aragón?

Desde el primer año en que comenzó a celebrarse la Lotería de Navidad en España, 1812, los aragoneses no tuvieron que esperar mucho para ver la suerte de su lado. El primer premio, más conocido como el 'Gordo' (y no, no es para nada un insulto, más bien todo un halago), cayó por primera vez en Aragón en 1815, en Zaragoza capital.

Las tres provincias aragonesas han saboreado alguna vez el dulce de la victoria, siendo Zaragoza la que más veces lo ha conseguido: hasta en 17 ocasiones. En Zaragoza ciudad, 14 veces; en Calatayud, una vez; en Tarazona, otra; y en Cuarte de Huerva el año pasado, en 2023.

Los oscenses están en segunda posición en el ranking de "golosos". En 200 años no ha caído muchas veces, pero han disfrutado más que los turolenses. Hasta 7 Gordos han recibido con los brazos abiertos los de Huesca: en 1963, 2012 y 2018 en Huesca ciudad; en 2011 en Grañén (que, según Infobae, ha sido uno de los lugares con mayor número de peticiones y reservas en los últimos 12 años —¿qué tiene Grañén? Por favor, si alguien sabe algo, que lo comparta—); en 2018 el Gordo cayó en Fraga; y en 2022 en Benasque, un pueblo precioso, por cierto, por si alguien busca un lugar para ir de escapada esta Navidad.

Los turolenses, que no nos olvidamos de ellos (por supuesto), han catado el 'Gordo' 6 veces. La Lotería de Navidad sabe que Teruel existe y también ha llevado hasta allí parte de su alegría, aunque se hizo de rogar. No fue hasta 2002 cuando los del Bajo Aragón celebraron un primer premio. ¡Doscientos años tardó el bombo en hacerles caso! En Teruel capital descorcharon el champán en aquella ocasión y 3 veces más: en 2007, 2018 y 2023. En Alcañiz, que no está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España (pero casi, y también es ideal para una escapada), hubo suerte en 2007. Y en Andorra (no la bella, sino la de Teruel) brindaron también en 2023.

¿Qué hay que hacer para cobrar el premio de la Lotería de Navidad?

Este año el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá un total de 2.702 millones de euros en premios. Si tenemos la fortuna de tener un boleto ganador, es importante guardarlo y no perderlo. Aunque parezca evidente, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar un premio de la Lotería de Navidad.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, ya que los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España que incorporaron dicho sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores. Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.