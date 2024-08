La Muralla China de España está en Aragón: un secreto en un pueblo abandonado con vistas impresionantes

Oriente se ha puesto muy de moda últimamente, y son muchos los españoles que viajan a China o a Japón a conocer la cultura, gastronomía, historia y arquitectura de estos países tan exóticos. Sin embargo, si queremos asombrarnos y disfrutar, no hace falta irse tan lejos. En España tenemos auténticas maravillas de la naturaleza, la cultura y la historia.

En la comarca de Campo de La Ribagorza, se esconde uno de los secretos naturales más impresionantes de España: la "Muralla China" de Aragón. Aunque su nombre evoca la famosa estructura asiática, este monumento natural no tiene relación con el gigante asiático, sino con una formación geológica que, por su imponente presencia, se ha ganado el apodo de "muralla".

No se trata de una construcción hecha por el hombre, sino de un accidente geográfico natural ocurrido hace millones de años... Además, se encuentra en un pueblo completamente abandonado de Huesca y para acceder a ella hay que realizar una ruta.

La "muralla china" de Finestres

Finestres es un pueblo completamente abandonado, situado en la provincia de Huesca. Entre sus particularidades destaca por poseer una muralla denominada como "china", que es un espectáculo de la naturaleza.

Ubicada dentro de la Sierra del Montsec, la "Muralla China" de Aragón es en realidad un conjunto de estratos rocosos sedimentarios, inclinados de forma vertical, que se alzan imponentes sobre el paisaje. Estas formaciones, que se elevan hasta 200 metros de altura en algunos puntos, son el resultado de millones de años de actividad geológica. El proceso de plegamiento de la corteza terrestre, junto con la erosión constante, ha dejado al descubierto estas majestuosas paredes que, vistas desde la distancia, recuerdan a la muralla china.

Tal y como indica la página web de Turismo de Aragón: "La mejor forma de acceder es desde Estopiñán del Castillo, a través de una pista que se puede hacer andando, en bici o en coche todoterreno. La ruta desde este punto tiene 12 kilómetros de ida, lo que puede resultar un tanto costoso para hacer andando y, aunque se puede hacer en vehículo, se recomienda que sea de tipo todoterreno o de altura similar." La pista tiene muchos baches, por lo que si el vehículo no es alto, la excursión comienza allí.

Muralla China de Finestres. Turismo de Aragón

No solo se puede hacer la visita a la muralla a pie, en el blog de Cronico viajero, explica que también se puede visitar en kayak o en lancha desde el embalse: "Aunque nosotros no lo hicimos, vimos desde Finestres, un par de lanchas que se acercaban hasta la muralla e incluso la cruzaban a través de alguna de sus aperturas. No me cabe duda de que esta también debe ser una vista privilegiada de la gran muralla china de Huesca, un monumento natural incomparable" describe.

Qué ver en Finestres

En el pueblo abandonado de Finestres (y sus alrededores) todavía hay lugares de interés que puedes visitar si te acercas a conocer la muralla:

Iglesia Parroquial del siglo XVII.

Ermita de San Vicente. Está anexionada a la muralla y parece que forma parte de ella. Desde el pueblo se tarda en llegar unos 30 minutos.

Está anexionada a la muralla y parece que forma parte de ella. Desde el pueblo se tarda en llegar unos 30 minutos. Ermita de San Marcos. Desde el pueblo de Finestres se llega en aproximadamente 10 minutos por un cómodo camino

Desde el pueblo de Finestres se llega en aproximadamente 10 minutos por un cómodo camino Embalse de Canelles. La propia muralla natural se encuentra rodeada por las aguas de este embalse. Su crecimiento es el motivo de la despoblación del pueblo de Finestres.

Finestres y su "Muralla China" es un destino que combina la majestuosidad de la naturaleza con la tranquilidad del entorno rural aragonés. Aunque todavía poco conocida, su belleza y singularidad la convierten en una joya que merece ser explorada por todos aquellos que buscan experiencias únicas en España.