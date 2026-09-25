Una inspección rutinaria en un bar de la zona Sur de la ciudad termina con su clausura tras detectar múltiples infracciones

El pasado martes la Policía local procedió a la clausura, tras solicitar colaboración del Servicio Provincial del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, de un establecimiento al detectar numerosas infracciones relativas a la ley de espectáculos públicos y a las condiciones higiénico sanitarias.

El establecimiento prestaba servicio de bar con cocina. En el interior, los actuantes inspeccionaron todas las estancias observando en especial incumplimientos en cocina y baños.

Tras la presencia de un técnico sanitario y hallar más de 10 kilos de comida sin etiquetar no apta para consumo, se decretó su destrucción.

Dadas las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento se determinó la suspensión cautelar de la actividad hasta la subsanación de las deficiencias.