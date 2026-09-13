Muere un motorista de 64 años al chocar contra un vehículo en la N-260 entre Jánovas y Lacorz en Fiscal (Huesca)

Carretera en la que se ha producido el accidente este sábado. Google maps Huesca

Un hombre de 64 años ha muerto este sábado en un accidente de tráfico en la carretera N-260, a la altura del término municipal de Fiscal (Huesca).

El siniestro se produjo a las 18:05 horas entre Jánovas y Lacorz cuando la motocicleta que conducía el fallecido chocó lateralmente contra un vehículo, según informan desde la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, el motorista falleció en el lugar del accidente.

Posteriormente, los servicios funerarios trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Por su parte, el conductor y el ocupante del turismo resultaron ilesos.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, efectivos de Seguridad Ciudadana de Fiscal y Boltaña, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y dos ambulancias.

Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.

El fallecido era procedente de Girona.