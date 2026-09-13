Muere un hombre de 88 años tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Torrevelilla (Teruel)

El coche volcado tras el accidente en el que ha fallecido el conductor de 88 años. E.E

Un hombre de 88 años, vecino de La Codoñera (Teruel), ha fallecido este domingo, 13 de septiembre, tras sufrir un siniestro vial en la carretera A-1409, a la altura del término municipal de Torrevelilla.

El accidente se ha producido alrededor de las 10:30 horas, en el punto kilométrico 18,300 de la citada vía.

Por causas que se están investigando, el turismo en el que viajaba la víctima se ha salido de la calzada por el margen izquierdo y ha colisionado contra un árbol.

El fallecido era el conductor y único ocupante del vehículo.

La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de Alcañiz se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y ha instruido las correspondientes diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Alcañiz.