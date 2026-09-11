Carlota y Luis Carlos mataron a Esther Latorre de 30 puñaladas y trataron de limpiar la escena con una fregona

Hasta 30 heridas con arma blanca sufrió Esther Latorre, la mujer del matrimonio asesinado en Tauste.

Según ha informado LaSexta, estos son los detalles que se han dado a conocer a través de la autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza (IMLA).

En el informe se señala, además, que -durante la madrugada del 7 al 8 de agosto- Carlota, hija del matrimonio y una de las acusadas, esperó a que su padre se quedara dormido para atacarle con un cuchillo que cogió de la cocina junto a su pareja y también investigado, Luis Carlos.

También apuñalaron a Esther en el tórax mientras esta se encontraba de pie y continuaron cuando ella cayó al suelo.

Aunque se desconoce quien de los dos empuñaba el arma, la jueza sostiene que Carlota impulsó a Luis Carlos a cometer el crimen.

Él confesó al médico forense y a dos amigos, pero no se ha encontrado el arma del crimen ni la ropa que llevaban la noche de autos.

Según La Sexta, la causa de la muerte de la mujer se debió a un shock hipovolémico. Esto ocurre cuando el cuerpo pierde una gran cantidad de sangre o líquidos.

Además, por lo que se ha podido averiguar, en la escena del crimen hay indicios de que los acusados intentaron limpiar la pared y el baño con una fregona, en la que se han encontrado restos.

El testimonio de la amante

La amante de Luis Carlos ha confesado que él le reconoció haber matado a dos personas. Así lo ha mostrado en exclusiva El Programa de Ana Rosa, donde la joven asegura que le aconsejó ir a la Guardia Civil.

La joven cuenta que ambos quedaron a tomar un café "el viernes por la mañana" porque, según le habría dicho Luis Carlos, "él trabajaba por la tarde". Ya el sábado por la mañana, la amante asegura haber recibido un mensaje del presunto autor de los delitos: "Me escribió dándome los buenos días, quedamos y lo noté raro. Le pregunté que qué le pasaba y me dijo que no sabía si contármelo, que habían fallecido dos personas".

Ya el domingo a medianoche reconoce que le llamó para decirle que había ido a la Guardia Civil y pedirle que, si le tomaban declaración a ella, dijera que se habían visto de 16:30 a 18:00 el viernes.

"Le respondí que vale y me dijo que se iba a entregar y que me echaría de menos. Le respondí que yo también. No sabía a quién había matado", declara la joven en el programa de televisión, añadiendo que relacionó a Luis Carlos con el matrimonio asesinado "por las redes sociales".