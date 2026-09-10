Se cae un pino en el centro de Zaragoza y daña a una mujer de 60 años: hay otro árbol con riesgo de caída

Un pino ha caído en la avenida Tenor Fleta de Zaragoza y ha golpeado a una mujer de 60 años, a la que el árbol alcanzó en la cabeza y en una pierna.

En lo que a su estado de salud se refiere, la mujer se encontraba consciente tras el suceso.

El origen de la caída estaría relacionado con un problema de espiralización de las raíces, un defecto que puede producirse durante la etapa de crecimiento del árbol en viveros o macetas.

Las raíces se desarrollan en círculo dentro del contenedor, lo que puede dificultar posteriormente un anclaje firme en el terreno.

Este fenómeno puede generar el denominado "efecto cuello de lápiz", una zona estrecha en la base del tronco provocada por el desarrollo anómalo de las raíces. El problema puede no ser visible desde el exterior y llegar a comprometer la estabilidad del ejemplar.

De hecho, uno de los problemas principales es el elevado riesgo de caída que tienen los grandes ejemplares, pudiendo venirse abajo sin mostrar síntomas previos en la parte visible del árbol.

Otro pino con problemas de espiralización

Según fuentes municipales, Parques y Jardines ha detectado riesgo en otro pino situado en la misma calle.

De momento, el árbol ha sido podado como medida preventiva y está previsto que sea retirado mañana.

La espiralización puede hacer que los ejemplares pierdan capacidad de sujeción y sean más vulnerables, especialmente ante fuertes vientos. Además, las raíces compactadas pueden dificultar la absorción de agua y nutrientes, debilitando el árbol.