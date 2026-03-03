Una mujer herida en un choque entre un coche y un camión en la A-23 a la altura de Mainar (Zaragoza)

Una persona ha resultado herida tras un choque frontolateral de un turismo con un vehículo pesado en la A-23, km 221, en el término municipal de Mainar.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 11.30 de la mañana de este martes 3 de marzo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los parques de bomberos provinciales de Cariñena y Daroca que han realizado labores de extracción de la ocupante del turismo, única herida en el accidente.

En el operativo también han participado la Guardia Civil y el 061.