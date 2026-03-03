Una mujer herida en un choque entre un coche y un camión en la A-23 a la altura de Mainar (Zaragoza)
En la mañana de este martes, 3 de marzo, una mujer ha resultado herida tras un accidente de tráfico.
Te puede interesar: La Guardia Civil investiga por homicidio imprudente a un conductor que atropelló a un peatón de 65 años en Jaca
Una persona ha resultado herida tras un choque frontolateral de un turismo con un vehículo pesado en la A-23, km 221, en el término municipal de Mainar.
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 11.30 de la mañana de este martes 3 de marzo.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los parques de bomberos provinciales de Cariñena y Daroca que han realizado labores de extracción de la ocupante del turismo, única herida en el accidente.
En el operativo también han participado la Guardia Civil y el 061.