Vecinos de Torrero (Zaragoza) intentan frenar un desahucio al grito de "vergüenza me daría echar a una familia"

Un grupo de vecinos del barrio de Torrero se ha concentrado esta mañana en la calle Hogar Cristiano, en Zaragoza, para intentar frenar un desahucio que se está produciendo en estos momentos.

Según ha explicado una vecina a este medio, se trata de una familia con tres niños en edad escolar, uno de 7 y dos de 9 años. La situación ha generado una fuerte movilización vecinal desde primera hora de la mañana.

Los primeros avisos comenzaron a circular tras escucharse gritos en la zona. Varias madres se enteraron de lo ocurrido a través del chat de WhatsApp del colegio, movilizándose y acudiendo rápidamente al lugar.

No es la primera vez que esta familia se enfrenta a esta situación. De acuerdo con los vecinos, este sería el tercer intento de desahucio que sufre la familia. El motivo es una deuda pendiente que, según 'El Periódico de Aragón', era de 10.000 euros, siendo abonada por intermediarios (según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

Motivo del desahucio

El desahucio habría sido decretado por el juzgado debido a impagos. Sin embargo, según el director del colegio al que acuden los menores, Jorge Moliner, el padre de la familia, Hamza, habría estado pagando regularmente todas las cuotas del alquiler.

Según explica a este medio, "hay una propietaria, que aparte es una gran propietaria, que tenía el piso alquilado a través de un intermediario que era el que le cobraba a la familia y le daba el dinero a la casera", añadiendo que "este intermediario, por lo visto, dejó de dar ese dinero y a partir de ahí pues se ha ido acumulando la deuda".

Según explicó el director del Colegio Domingo Miral, la familia se encuentra en "una situación de vulnerabilidad total", sin una alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas.

Mientras, durante la concentración, se han escuchado gritos de protesta como "vergüenza me daría echar a una familia" o "Hamza y su familia se quedan en Torrero", coreados por los vecinos que intentan impedir el lanzamiento.

El desahucio ha sido efectuado a las 10.20 de esta mañana

Finalmente, a las 10.20 de esta mañana se ha procedido al desalojo de la familia, generando un gran revuelo entre los vecinos que ahora buscan alternativas para acoger a la familia.

De hecho, los manifestantes se desplazan hacia el centro cívico del barrio de Torrero, en donde se encuentran los responsables de Derechos Sociales, para garantizar que se les acoja.

La presencia vecinal continúa en la zona, en un ambiente de nerviosismo y solidaridad con la familia afectada, mientras se desarrollan los acontecimientos.

Noticia en actualización

