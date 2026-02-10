La Policía Nacional detiene a un hombre mientras robaba en una lavandería en Zaragoza: "Tiene más de 50 antecedentes"

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, tras una investigación que lo relaciona con numerosos robos con fuerza y hurtos cometidos en distintos puntos de Zaragoza en las últimas semanas.

La actuación policial comenzó a raíz de varias denuncias por robos con fuerza en comercios, en el interior de vehículos y por hurtos en establecimientos, sobre todo en los distritos de Delicias, Actur y San José.

"El detenido cuenta con más de medio centenar de antecedentes y está implicado en numerosos robos con fuerza en establecimientos, en interior de vehículos y hurtos reiterados", han informado fuentes de la Policía Nacional.

La detención tuvo lugar la noche del 3 de febrero. Agentes de paisano lo sorprendieron cuando estaba forzando una lavandería de autoservicio situada en la avenida de Madrid.

El hombre había entrado en el local y estaba causando daños para llegar a las cajas donde se guardaba la recaudación. Fue detenido en ese mismo momento.

Tras su arresto, los investigadores le atribuyen otros dos robos con fuerza en establecimientos, un robo con fuerza en el interior de un vehículo y varios delitos leves de hurto.

También pesaba sobre él una orden judicial de búsqueda, detención y comparecencia dictada por un juzgado de Tarragona.

El detenido cuenta con un amplio historial delictivo, con más de cincuenta antecedentes policiales por hechos similares y varias detenciones en un corto periodo de tiempo.

Esta situación había generado preocupación entre vecinos y comerciantes, especialmente en el barrio de Delicias.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia, que decretó su ingreso inmediato en prisión.