La madre de la víctima del crimen machista de Villanueva de Gállego: "No le dejaba vivir en paz, le tenía pánico"

"No le tenía miedo, le tenía pánico", ha afirmado contundente Carmen A., madre de María del Carmen F., víctima del asesinato machista perpetuado por su expareja en la localidad de Villanueva de Gállego. La segunda sesión del juicio contra Miguel Ángel S. C. ha continuado este miércoles en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La madre de la víctima ha sido una de los testigos que han pasado en la mañana de este miércoles por la sala en este segundo día de procedimiento. Durante el relato de su testimonio ha explicado la relación que mantenía la víctima y el presunto autor de los hechos y ha reiterado el "pánico" que tenía María del Carmen F.

Además, ha detallado que las amenazas proferidas por el acusado se comenzaron a dar más cuando supo que la víctima había comenzado una relación sentimental con otro hombre: "Desde que lo conoció le llamaba para preguntarle donde estaba, no le dejaba vivir en paz. No quería que tuviera relación ningún otro hombre", ha transmitido Carmen A. a la sala.

Ante la referencia de los mensajes y llamadas continúas que recibía la víctima -206 llamadas en seis meses- la madre ha constatado que su hija "temblaba" cada vez que ocurría.

Durante su declaración ante su letrada, Estela Concha, ha señalado que el hijo en común llegó a decirles tanto a ella como a la víctima que su padre era "malo" y le decía amenazas contra su madre con tan solo 6 años: "Me ha dicho mi padre que cuando mi madre esté durmiendo le corta el cuello porque se lo merece", ha explicado Carmen F.

En esta segunda sesión también ha participado como testigo Víctor Manuel S., pareja en el momento de los hechos de la víctima. Ambos compartían una relación desde diciembre de 2022 y según ha manifestado tenía constancia de la orden de alejamiento que tenía Miguel Ángel S. C. y de los insultos y amenazas que recibía María del Carmen F. por parte de su expareja. La pareja ha reiterado al igual que la madre que el niño les decía que "oía cosas malas de su padre" y prefería no estar con él: "No decía muchas cosas por miedo", ha señalado.

Un chupito después de matar

Además de la familia de la víctima, han estado presentes testigos y vecinos que vieron a Miguel Ángel S.C. el 3 de marzo de 2023, día en el que ocurrieron los hechos. Según ha relatado Julio, propietario del Bar Oriente que se sitúa en la misma calle, el acusado llegó a estar dos veces en su bar: una junto a su hijo antes de que sucediera todo y otra justo después.

Ante la posibilidad de que el presunto autor fuera borracho, una línea que sigue el letrado de la defensa, Antonio José Muñoz, Julio ha detallado que solo se bebió un carajillo y un chupito de anís en el mediodía: "Estaba bien y tranquilo", ha hecho referencia a los momentos antes lo ocurrido.

Sin embargo, el acusado llegó a acudir a tomarse otro chupito minutos después de que se profiriera el asesinato. Ante las preguntas perpetradas por la acusación popular ejercida por el letrado represante de la DGA, José Luis Gay, ha retratado que se encontraba "sobrio y nervioso" y que salió rápidamente del local: "Le costó menos bebérselo que a mi prepararlo", ha reiterado el testigo.

Otro de los vecinos, José Antonio, que se acercó a ver que ocurría en el portal número 7 de la calle San Mateo de Gállego ha reiterado que cuando Miguel Ángel S. C. pasó hasta dos veces junto al cuerpo de la víctima actuó "normal" y con "indiferencia".

¿Un problema con el alcohol?

Dos de las hermanas de Miguel Ángel S. C. también han participado en la segunda sesión del juicio con jurado popular. Tanto Ana como Susana han explicado que su hermano tenía problemas psicológicos, económicos y con el alcohol. "El problema con el alcohol era grave, siempre estábamos detrás de él cuando bebía porque le cambiaba el carácter", ha explicado Susana. Según han relatado, el acusado bebía principalmente en casa vino de garrafón y además sufría de depresión al estar pasando "un mal momento".

Ambas vieron al acusado momentos después de que ocurrieran los hechos en la vivienda de este junto a la Guardia Civil, las dos hermanas han señalado que no era capaz de mirarles a la cara a las preguntas de ellas de "¿qué había hecho?": "Mi hermano no era mi hermano", ha señalado Ana en la sala.

"Mañana carnaval de sangre"

Durante la sesión también se han mostrado el volcado del teléfono móvil de Miguel Ángel S. C. y el correspondiente análisis realizado por dos agentes de la policía judicial de la Guardia Civil. Los agentes han señalado que a partir del 5 de febrero de 2023 se produjo un cambio en los mensajes en los que se ve un tono más imperativo y tenso por parte del acusado y donde se profirieron mensajes amenazantes e insultos como "ojalá revientes", "antes o después te mataré", "mañana carnaval de sangre", entre otra gran variedad.

Según los agentes, el detonante de este cambio se debió a que el presunto autor de los hechos se entera de que la víctima había comenzado una relación sentimental con otra persona y hasta que fallece este tipo de mensajes son repetitivos.

Además del análisis del teléfono móvil, dos agentes de la Guardia Civil del departamento de biología han señalado que tanto en la ropa de Carmen F, Miguel Ángel S. C. y del menor que presenció todo se encuentra ADN de la victima extraída de las manchas de sangre que contenía las prendas de ropa de los tres.

El juicio continuará este jueves con la tercera sesión en la que se contará con la declaración de tres vecinos y testigo que han tenido que posponer su declaración este miércoles. Además, también se contará con el informe forense y psicológico.