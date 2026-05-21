Gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, pero no en Aragón

Aragón estrena Ejecutivo, pero el escenario permanece inalterado: seguimos sin presupuestos y sumidos en una parálisis político-administrativa cuyas consecuencias pagaremos caras en el futuro.

Conviene hacer memoria. Desde que Jorge Azcón adelantó las elecciones autonómicas en diciembre de 2025, han transcurrido seis meses marcados por la lentitud, la estrategia dictada desde Madrid, la pasividad en la gestión y una evidente falta de rumbo.

El nuevo Gobierno del PP y Vox parece ajeno a la realidad, o quizás ha diseñado un traspaso de poderes a cámara lenta para camuflar su falta de un proyecto claro para la comunidad.

Tres meses después de la cita con las urnas, aún quedan vacantes en direcciones generales clave; una demora que ahora pretenden justificar ante la opinión pública y con la que pretenderán justificar que no hay tiempo material para presentar las cuentas anuales.

Sin presupuestos, esta coalición será incapaz de reactivar los servicios esenciales que la sociedad aragonesa urge en materia sanitaria, social y educativa.

Se escudarán en unos comicios que no han resuelto nada sino al contrario, nos han condenado al deterioro de lo público. El ejemplo más flagrante lo encontramos en la promesa incumplida de implantar la gratuidad en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

El Ejecutivo de Azcón anunció en 2025 un plan progresivo para garantizar este derecho. Desde entonces, familias, sindicatos, centros educativos y partidos de la oposición (como Teruel Existe) venimos denunciando los continuos retrasos, la falta de concreción y una ausencia de financiación real para materializar la medida.

Aunque el Gobierno de Aragón aseguró que la gratuidad arrancaría el curso 2026-2027 para el tramo de 2 a 3 años, con la promesa de extenderla después a toda la etapa, hoy el proyecto sigue sin un calendario vinculante. Mientras tanto, comunidades vecinas como Navarra o la Comunidad Valenciana ya disponen de este servicio.

Las familias aragonesas siguen soportando cuotas elevadas mientras la gratuidad no pasa de ser propaganda electoral.

El acceso a la educación temprana continúa ligado al nivel de ingresos de los padres, un agravio intolerable en pleno contexto de inflación y con serias dificultades para la conciliación laboral.

En el medio rural, somos los ayuntamientos quienes asumimos el grueso del coste para mantener abiertas las escuelas infantiles.

Lo hacemos con una financiación autonómica congelada desde 2014 por los sucesivos Gobiernos de Aragón, demostrando una total falta de sensibilidad hacia el territorio y hacia unas familias que necesitan conciliar, garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de sus hijos.

Desde Teruel Existe consideramos prioritario que el nuevo Ejecutivo del PP y Vox acelere la maquinaria para diseñar unos presupuestos que mejoren la calidad de vida de los aragoneses, pero ellos prefieren correr para concertar el Bachillerato. ¿Para quién gobiernan? Es evidente que para los pueblos y el rural desde luego que no.

Constituido ya el nuevo equipo de Gobierno, es hora de que empiecen a gestionar y presenten las cuentas para este año 2026. Es el momento de demostrar si de verdad aspiran a transformar Aragón o si, por el contrario, solo les preocupa la próxima cita electoral de las municipales en 2027.

*Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas (Aragón Existe)