Compromiso, gestión y prioridad nacional

Los representantes de Vox ya han tomado posesión de sus responsabilidades en el Gobierno de Aragón. Y fue lo último de todo el proceso. No ha sido ninguna sorpresa, puesto que en todo momento mantuvimos que lo primordial era acordar las políticas, medida a medida, con garantías y plazos de cumplimiento.

El ‘quién’ siempre dejamos claro era lo último, ya que lo que nos ocupa es el ‘qué’. ¿Qué se va a hacer desde las áreas gestionadas por Vox? Ahora aplicaremos aquellas políticas por las cuales más de 117.000 aragoneses nos han dado la confianza.

Asumimos responsabilidades directas en áreas que afectan de forma inmediata a la vida de los aragoneses, con el objetivo de introducir el sentido común, eficacia y una gestión más cercana a la realidad social y económica de la comunidad. Con la prioridad nacional muy presente en todas las ayudas públicas y en el acceso a la vivienda pública.

Ya está bien de que los españoles siempre queden discriminados tras haber cotizado toda su vida, mientras que quien acaba de llegar al margen de la ley se lleve las ayudas públicas. Un planteamiento que incluso comparte más del 40% del votante del PSOE.

Desde la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco representa una visión clara: la administración debe estar al servicio del ciudadano y no convertirse en un obstáculo. Simplificar trámites, reducir burocracia innecesaria y reforzar el apoyo a las familias no es sólo una cuestión técnica, sino una forma de poner a las personas en el centro de la acción política.

Todo ello, acompañado de la lucha contra la inmigración ilegal. Quienes se lucren del tráfico de seres humanos o fomenten el efecto llamada a la invasión migratoria ya no recibirán ninguna subvención pública. Se buscará alcanzar acuerdos con terceros países para las devoluciones de inmigrantes ilegales, tal y como faculta el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería.

Desde la consejería de Agricultura, la labor de Arancha Simón es especialmente relevante. Aragón es campo, ganadería y producción alimentaria. Defender este sector es una necesidad estratégica. Apostar por la agricultura y la ganadería es apostar por la soberanía alimentaria, por el empleo en el medio rural y por la supervivencia de muchos municipios. Por supuesto, alejados del Pacto Verde y del acuerdo Mercosur que supone una competencia desleal contra nuestro sector primario.

Del mismo modo, la gestión de Luis Biendicho en Medio Ambiente y Turismo abre una oportunidad para impulsar un modelo que combine protección del entorno con desarrollo económico. El turismo rural y de naturaleza no solo genera riqueza, sino que ayuda a fijar población en zonas despobladas. Vamos a proteger el suelo productivo y el paisaje frente a la proliferación descontrolada de parques eólicos y fotovoltaicos.

En conjunto, la presencia de Vox en este gobierno responde a una idea clara que comparten muchos aragoneses: hay políticas que deben de ser consideradas prioridad, especialmente aquellas que afectan a la seguridad ciudadana, la familia, el mundo rural y la gestión eficiente de los recursos públicos.

Nuestro compromiso no es otro que el de trabajar con seriedad y con resultados. La política útil no es la que se queda en el debate, sino la que mejora la vida de la gente. Y ese es el camino que hemos venido a recorrer en Aragón.

*Aroha Rochela, diputada Vox Cortes de Aragón