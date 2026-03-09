Se acerca el momento de la tecnología y la innovación: The Wave 2026

Estamos tan sólo a unas semanas de uno de los momentos más relevantes del calendario tecnológico de España. Del 14 al 16 de abril de 2026, Zaragoza volverá a convertirse en el epicentro de la innovación con The Wave 2026, la tercera edición de un congreso que, hace apenas tres años, era una apuesta valiente y hoy es una realidad consolidada que esperamos con interés e ilusión.

La segunda edición de The Wave en 2025 fue mucho más que un punto de encuentro: fue la consolidación de un proyecto con cifras que hablan por sí solas. Más de 15.000 personas participaron en las tres jornadas del congreso celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, quintuplicando la asistencia de la primera edición y alcanzando alrededor de 11.800 visitantes únicos.

En las últimas semanas hemos participado en presentaciones del congreso en espacios tan simbólicos como FITUR o en encuentros empresariales en Barcelona. Allí, fuera de casa, uno percibe con claridad algo muy revelador: Aragón ya no se presenta como una promesa a cumplir, sino que se presenta como una realidad contrastada y en ebullición. Y eso cambia la conversación.

La presencia de grandes figuras y empresas tecnológicas de alcance global junto a numerosos actores locales e internacionales subraya la relevancia de esta tercera edición. Más de 250 ponentes aportarán visiones diversas, experiencias reales y conocimientos aplicables directamente a los retos que enfrentan hoy las pymes, las startups, las instituciones y organizaciones de cualquier sector de actividad.

La tecnología ya no es un sector, es el entorno

Durante muchos años hemos hablado de “sector tecnológico” como si fuera un ámbito diferenciado del resto de la economía. Hoy esa frontera ha desaparecido. La tecnología ya no es un sector, un departamento ni un área de soporte. Es el entorno en el que operan todas las empresas y una palanca fundamental de competitividad y futuro y esta realidad tiene que entenderse como clave en el mundo empresarial.

En mis conversaciones con empresarios de distintos sectores la inquietud es común y cada vez más acelerada: ¿Cómo consigo mayor agilidad en mis procesos? ¿Cómo aprovecho las ventajas de la inteligencia artificial? ¿Cómo atraigo talento TIC? ¿Cómo compito en un mercado global donde la innovación marca el ritmo?

The Wave es un espacio único donde el empresario puede escuchar, preguntar, contrastar y, sobre todo, reflexionar sobre decisiones estratégicas que ya no se pueden aplazar.

Como territorio, tenemos activos extraordinarios: infraestructuras, capacidad logística, talento técnico y una cultura empresarial resiliente. Pero esos activos necesitan un relato común y un punto de encuentro. The Wave se ha convertido en eso.

Lo vimos en FITUR, donde se puso de manifiesto cómo la tecnología impacta directamente en sectores estratégicos como el turismo. Lo vimos en Barcelona, donde el interés por lo que estamos construyendo fue evidente. Y lo veremos, sin duda, en abril, cuando Se acerca el momento de la tecnología y la innovación: The Wave 2026 recorran los espacios del congreso buscando inspiración y oportunidades.

Un mensaje directo a los empresarios y directivos

Permitidme hablar claro.

Si eres empresario o directivo y todavía te preguntas si merece la pena reservar tres días para asistir a The Wave, mi respuesta es sencilla: NO TE PUEDES PERMITIR NO HACERLO, porque es un espacio para hacerte las preguntas correctas.

¿Qué parte de tu negocio es vulnerable a la automatización?

¿Dónde puedes ganar eficiencia con datos?

¿Cómo estás gestionando la experiencia de cliente?

¿Estás preparado para un entorno donde la inteligencia artificial será estándar y no diferencial?

A veces buscamos respuestas complejas cuando lo que necesitamos es detenernos, escuchar y mirar con perspectiva. Un congreso bien aprovechado puede provocar ese clic estratégico que transforma una empresa. Y esa es la función principal del empresario o el directivo en este contexto de complejidad y velocidad.

Además, el networking no es un añadido; es parte esencial del valor. Las alianzas, las conversaciones informales, los contactos que surgen en un café o después de una ponencia son, en muchas ocasiones, el germen de proyectos futuros.

No se trata de asistir, se trata de implicarse

Mi invitación no es solo a acudir como espectador. Es a implicarse activamente y a exprimir el potencial real que The Wave tiene para cualquier empresa:

A acudir con tu equipo directivo.

A llevar preguntas preparadas.

A identificar posibles partners.

A analizar cómo lo que escuches puede aterrizar en tu organización.

La tecnología no transforma por sí sola. La transforman las personas que deciden aplicarla con visión estratégica.

Del 14 al 16 de abril se celebrará un congreso tecnológico de referencia, pero para mí sobre todo se celebra una conversación colectiva e influyente sobre el futuro empresarial de Aragón.

Las empresas tecnológicas tenemos la misión y el deber de explicar, formar e inspirar en momentos como el que estamos viviendo. La innovación para nosotros se entiende desde la capacidad de acercarla a las personas que deben tomar decisiones cada día. Por eso, como Founder Partner, en Integra participamos con la responsabilidad y la ilusión de contribuir activamente a esa conversación colectiva.

A lo largo de las tres jornadas, en nuestro stand y nuestra sala propia en la planta 1, estaremos permanentemente compartiendo ideas, casos, aprendizajes y conversaciones abiertas con todo el que se acerque. Me gustaría invitar personalmente a todos los que asistáis al congreso a pasar por allí, a saludarnos, a plantear vuestras preguntas o simplemente a intercambiar impresiones sobre cómo la tecnología está transformando nuestras empresas. Estoy convencido de que, más allá de las ponencias, muchas de las mejores conversaciones de The Wave ocurrirán precisamente en esos encuentros cercanos, y será un placer vivirlos juntos.

Nos vemos en The Wave 2026.

Félix Gil, presidente del clúster Tecnara y CEO de Integra Tecnología