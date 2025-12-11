"Viva la profesión"

Empiezo esta columna con la denominación que recibió el grupo de mensajería que creamos, en su momento, cuando decidimos presentar la candidatura al Colegio de Enfermería de Zaragoza. De eso han transcurrido 5 años. No obstante no voy a hablar de lo que ocurrió en 2020.

Mi objetivo de hoy es hacer un reconocimiento y homenaje a la Junta de Gobierno que he presidido. Agradeciendo su trabajo y esfuerzos estos años. Hablar de generalidades sin dar datos concretos, eso es muy fácil, prometer cosas, sin concretar lo que vas a intentar conseguir, aún más. Por eso para hacer a mis compañeras un verdadero un homenaje lo más justo es dar datos de lo conseguido en este lustro.

Los presupuestos han estado siempre al alcance de los colegiados en nuestro portal y el esfuerzo por hacerlos claros y transparentes ha sido uno de los objetivos de nuestra tesorera. Se ha conseguido bajar la cuota colegial, recaudando alrededor de 200.000 euros menos anuales. Y pese a ello, hemos aumentado los servicios, a base de renegociar contratos y licitaciones abiertas.



Se han duplicado las personas formadas por el Colegio, tanto de forma presencial, como online; se ha aumentado los premios a la investigación, así como los certámenes existentes. Las jornadas presenciales se llenaban, por ejemplo las de “heridas complejas” en menos de cinco horas.

Se han compensado aumentos de gastos, como es el Seguro de Responsabilidad Civil que creció un 33%, sin que repercutiera en las cuotas de los colegiados. Se han triplicado algunos servicios colegiales, como las declaraciones de renta gratuitas, que han pasado de 600 a 1600.

Se ha pasado de 8 a 12 sociedades y asociaciones, con una financiación, anual para que hagan las actividades formativas que les parecieran oportunas.

Ayudamos en los inicios de la vacunación de la COVID19, con un servicio de asesoría telefónica a la población, desde el que se atendió a 329 llamadas en las tres semanas que funcionó. En ese momento, también, se gestionaron alojamientos a enfermeras que por causas de familiares especialmente vulnerables, no podían regresar a sus casas.

Renovamos unos estatutos que tenían 20 años. Trabajamos con los partidos políticos, para que se crearan puestos de gestión en servicios centrales, ocupados por enfermeras. En cuanto a la visibilización, que era uno de los puntos fuertes de nuestra candidatura: pasamos de 24 reseñas en los medios de comunicación, a 258 en el primer año que trabajamos en el Colegio.

También conseguimos que una PNL sobre Enfermería Escolar y el Transporte Vital Avanzado, fueran una realidad. Iniciamos nuevas Redes Sociales, que no existían antes, actualmente el perfil de Instagram colegial cuenta con 2171 seguidores.

Intentamos que nuestro Colegio tuviera una sede que pudiera responder a los nuevos tiempos, con las 7.600 enfermeras que componen este Colegio Profesional. Estoy muy orgullosa de mi equipo y de lo conseguido estos 5 años.

Y por supuesto quiero enviar un abrazo a las trabajadoras del Colegio: secretarias, prensa, gestoría fiscal, asesoría jurídica y personal de limpieza.

Deseo que la nueva Junta siga consiguiendo logros, por el bien de las enfermeras de Zaragoza. Y que consigan eso que repiten hasta la saciedad: “Acercar el Colegio a las colegialas”, sea lo que sea que signifique eso.