Soy de esas personas a las que no les gusta llegar tarde. Deformación profesional, supongo. Que los transportistas tenemos fama de tener horario propio pero os prometo que nuestra obsesión es cumplir con el trabajo encomendado. Y esa misma obsesión, de dar lo mejor de nosotros, me ha acompañado estos 24 meses de presidencia en ATA Aragón.

No han sido sencillas muchas semanas, pero estoy orgulloso, por qué no decirlo, de sentir que crecemos, que servimos. En las malas con la riada en Zaragoza, por ejemplo, ofrecimos nuestro apoyo y ayuda a los damnificados, contactando con diversos Ayuntamientos de las zonas afectadas. Propusimos ayudas, centralizamos asesoramientos.

Le hemos dado un buen impulso al CATA y eliminado trámites absurdos para los autónomos tras la organización de la primera jornada sobre trabas administrativas y sectoriales, una afluencia relevante de personas afectadas. Hemos puesto en marcha proyectos junto al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre ellos algunos especializados en dar una segunda oportunidad a los autónomos y apoyo en relevo generacional o formación en prevención y salud laboral.

Desde este mes tenemos nueva oficina en Zaragoza para atender mejor a todos los autónomos de la región, que esta es vuestra casa. Nos hemos mudado a la calle Doctor Val-Carreres Ortiz. Para que se oiga la voz de los autónomos en la calle, como yo llevo la voz de los autónomos aragoneses en la Junta Nacional de ATA Federación de la que tengo el honor de ser miembro desde este marzo como vocal. A lo que hay que añadir que colaboramos con CEOE Aragón para que pequeños y grandes rememos hacia la misma orilla.

Me siento especialmente reconfortado por el apoyo de las nuevas organizaciones integradas en ATA Aragón, como la Asociación de Profesionales de Empresarios de Cafés y Bares y actividades similares de Hostelería de Zaragoza y provincias. Y el aliento de las que ya llevan tiempo con nosotros, como la Asociación de Comercio y Servicios de Casetas, Asociación Empresarial de Asesores Laborales, Asociación de Industriales de la Ribera Baja del Ebro, ARTE-MISS, Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza, Alojamientos de Turismo Rural, Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza, COGITIAR y Asociación Provincial de Auto-taxi Zaragoza.

Con los taxistas especialmente hemos puesto en marcha, aprovechando la subvención del Kit Digital, una solución informática que vela por su seguridad y que protege a la vez a los clientes.

Autónomos protegidos, bien asesorados y con acceso a la conciliación familiar. A la vida.

Me vais a perdonar hoy que escriba desde el corazón, desde la responsabilidad y la carga de quien quiere llegar a tiempo y a veces no llega. Será que he sido abuelo. Y no puedo estar más orgulloso de este equipo y esta familia.