Defensa, defensa y defensa

Una muy mala segunda parte en el aspecto defensivo el Real Zaragoza ha dejado escapar un triunfo que teníamos encarrilado en la primera parte. Insisto que en la liga Hypermotion sobre todo, la organización defensiva de un equipo es clave para estar entre los mejores de la categoría y el Real Zaragoza está mostrando demasiada debilidad en este sentido. Cualquier acercamiento del rival a nuestra área no la defendemos con la contundencia necesaria y así es muy difícil ganar partidos.

La segunda mitad contra el Real Oviedo dos jugadores rivales cambiaron radicalmente el juego con sus internadas siendo incapaz nuestra defensa de pararlos. Estoy hablando de Ilyas Chaira y Haissem Hassan. Se iban con demasiada facilidad y dejaron en evidencia nuestras carencias defensivas. A mi entender la defensa es donde tiene que insistir Víctor porque en ataque no estuvimos mal en la construcción del juego pero nos faltó una vez más la calma y la pausa necesaria en los últimos metros.

Aún con todos los problemas defensivos en la segunda parte perdimos una oportunidad clarísima que seguramente hubiese cambiado el devenir del partido. Después de encajar el primer gol tuvimos un penalti que Keidi Bare no se que quiso hacer.

El albanés para mí es un jugador clave para el equipo por su capacidad de trabajo y la valentía que tiene a la hora de pedir el balón en zonas pobladas del centro del campo pero en este partido no estuvo muy afortunado con el balón como en otros partidos y falló un penalti muy mal tirado que insisto que nos hubiese dado dos goles de ventaja y jugar con más tranquilidad.

Edu Ares es sin duda alguna la nota más positiva del partido no solo por su gol sino porque en ataque está siendo el jugador más importante del equipo y además en estos últimos encuentros está defendiendo mucho mejor y entendiendo el juego como centrocampista de banda. Una pena que no pueda estar en el siguiente partido contra el Racing de Ferrol. Aún con los problemas defensivos que tenemos sigo creyendo que mejorando un poco este aspecto tenemos equipo para estar entre los seis primeros.

AÚPA EL REAL ZARAGOZA (siempre).