La Puebla de Albortón convierte la caza menor en un reclamo para atraer visitantes de España y parte de Italia

De izda a dcha: El presidente de la Asociación Deportiva de Caza, Alfonso Espinosa, y el alcalde de La Puebla de Albortón, Jesús Naval. E.E

El municipio zaragozano acogerá el 19 de septiembre el Día de la Caza en Aragón con distintos campeonatos y actividades.

La caza es un deporte arraigado durante generaciones en muchos pueblos, pero también un motor capaz de atraer turismo.

En este contexto, esta actividad se ha convertido en un importante reclamo económico y turístico para muchos municipios del medio rural.

Es el caso de La Puebla de Albortón, que ha convertido su coto de caza en uno de sus principales atractivos. Por eso, el 19 de septiembre se celebra en este municipio el Día de la Caza para poner en valor esta tradición.



El Ayuntamiento de La Puebla de Albortón impulsa esta iniciativa junto a la Asociación Deportiva de Caza gracias al Convenio de Colaboración firmado entre ambas entidades con el objetivo de atraer visitantes al municipio.

La Puebla de Albortón gestiona el coto basado en la caza autóctona, con el objetivo de mantener la fauna propia del territorio.

En este sentido, no se garantiza al cazador que siempre vaya a encontrar un animal, ya que “depende de muchos factores”, como las condiciones meteorológicas o el alimento, asegura Jesús Naval, alcalde de La Puebla de Albortón.

Hasta este pequeño municipio llegan cazadores procedentes de distintos puntos de España, principalmente de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra y País Vasco, atraídos por una característica que diferencia a este espacio: la apuesta por la caza autóctona.

Un interés que incluso ha traspasado fronteras y ha llegado hasta Italia. “Algunas personas vienen a La Puebla de Albortón desde Italia a cazar conejos”, comenta Alfredo Espinosa, presidente de la Asociación Deportiva de Caza.

Aunque pueda parecer un inconveniente, la dificultad de capturar un animal es una de las cosas que más valoran los cazadores que llegan a este municipio. Como explica Espinosa “no nos gusta lo fácil, nos gusta lo difícil”.

Un coto que atrae cazadores de toda España

Esta forma de gestionar el coto ha hecho que La Puebla de Albortón se haya convertido en un referente de la caza menor en España.

Una muestra de ello es que el municipio ya ha acogido dos semifinales de campeonatos de España, después de que la Federación Española de Caza conociera el trabajo que se estaba realizando en este espacio.

“Hoy en día, la Puebla de Albortón es un referente en caza menor en toda España”, asegura Espinosa.

Pero el interés por este coto no se queda sólo en Aragón. Cada año son muchos los cazadores que se desplazan hasta la localidad desde otras comunidades, especialmente desde la Comunidad Valenciana, de donde procede alrededor del 60% de los cazadores que acuden a esta edición. También llegan aficionados desde Cataluña, Navarra, La Rioja o el País Vasco.

Día de la caza en Aragón

El 19 de septiembre es una fecha muy señalada para los vecinos de La Puebla de Albortón debido a la celebración del Día de la Caza en Aragón.

Durante la jornada se realizan distintas actividades y campeonatos relacionados con este deporte.

Ese día, la Asociación Deportiva Galgueros Los Maños organizará distintas pruebas a las 8.30 horas de la mañana, entre ellas una carrera de galgos de 1.000 metros, recorridos de caza con 50 platos y la I Copa Nacional de Caza de Conejo y Codorniz.

“Los galgos están fibrados porque están entrenados constantemente”, explica Espinosa.

El programa se completará con actividades relacionadas con el adiestramiento, como un seminario dedicado al podenco andaluz, o un curso de bienestar animal impartido por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Caza.

Este año habrá una novedad en la I Copa Nacional de Caza a Conejo y Codorniz, la prueba se realizará por parejas. Un miembro de caza y su compañero actuarán de jueces y la puntuación será la suma de los dos integrantes del equipo.

El horario de la actividad será de 8.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. La caza de un conejo tendrá una puntuación de 250 puntos, mientras que la codorniz sumará 550 puntos.

Dicha inscripción incluye dos comidas. Además, aunque los tres primeros equipos clasificados recibirán un premio, todos los participantes recibirán un regalo.

Por su parte, el seminario de adiestramiento del podenco andaluz comenzará a las 15.30 horas. La entrada será libre.

El objetivo es mantener viva la caza

En general, el perfil aficionado a la caza en los cotos autóctonos suele ser el de hombres de entre 40 y 50 años de media. Sin embargo, la Asociación Deportiva Galgueros Los Maños está consiguiendo que cada vez más mujeres se incorporen al mundo de la caza.

“Para nosotros sería importantísimo”, explica el alcalde de La Puebla de Albortón.

La caza también requiere de mucho esfuerzo físico, como explica Jesús Naval: “Hay que caminar entre 20 y 30 kilómetros diariamente”.

El objetivo de la Asociación es que tanto los jóvenes como las mujeres se incorporen a este deporte para garantizar su continuidad.

El alcalde de La Puebla de Albortón, Jesús Naval, anima a los vecinos y visitantes a acercarse al municipio el próximo 19 de septiembre, participar en las actividades programadas con motivo del Día de la Caza en Aragón y descubrir una práctica que busca seguir sumando nuevos aficionados.