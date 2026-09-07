Ya puedes solicitar el 'Cheque Dentista': una ayuda de hasta 1.500 euros para la ortodoncia en niños y adolescentes

El tratamiento puede llegar a ser hasta un 30% más caro sin disponer de este beneficio.

Los gastos excesivos durante el verano pueden hacer que septiembre sea un mes complicado para los bolsillos de las familias.

Es por eso por lo que afrontar un tratamiento bucodental puede ser un esfuerzo añadido, sobre todo cuando se trata de intervenciones que requieren mayor inversión como puede ser la ortodoncia.



Por este motivo, la Clínica Dental Sonrisalud ha querido impulsar este mes un descuento de hasta 1.500 euros en ortodoncia invisible para jóvenes de entre 12 y 21 años.

Según explica a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN la dirección del centro Sonrisalud, “el objetivo principal de la campaña es ofrecer una ayuda a los padres para que puedan acceder al tratamiento de ortodoncia de sus hijos”.

¿Qué incluye este cheque dentista?

Este cheque dentista está pensado específicamente para tratamientos de ortodoncia invisible. Sin embargo, desde Sonrisalud han incluido en esta oferta otros tratamientos tanto previos como posteriores a la ortodoncia.

Antes de aplicar esta campaña especial, la clínica realiza un estudio completo de ortodoncia con un escáner intraoral de última generación capaz de recrear la boca del paciente en 3D.

De esta manera, los expertos pueden estudiar la situación actual de la sonrisa y planificar el tratamiento, y el paciente puede conocer cómo podría evolucionar su sonrisa antes y después del tratamiento.

Este estudio tiene un valor de 300 euros, pero los pacientes pueden recibir esta atención gratuita gracias al cheque.



Una vez que el cliente está interesado en acogerse a esta oferta, el tratamiento de ortodoncia incluye también los retenedores, todas las revisiones que necesite.

El tratamiento de ortodoncia invisible puede llegar a ser hasta un 30% más caro sin disponer de este cheque.

Imagen de una sala de la clínica. Sonrisalud

¿Quiénes podrán beneficiarse?

La Clínica Dental Sonrisalud dispone de dos clínicas en Aragón: una situada en la Calle San Miguel nº 45 de Zaragoza, cuyo teléfono de contacto es el 876 063 380 y otra en Paseo Cortes de Aragón nº 4, en Calatayud, al que se puede contactar en el 876 611 212.

Entre 15 y 20 pacientes por clínica podrán beneficiarse de este descuento. Para ello habrá un proceso de selección, en el que tendrán prioridad las personas que soliciten cita para ese mismo día o para el siguiente.

Una vez que las plazas estén cubiertas, los interesados quedarán en una lista de espera y, en caso de que se produzca alguna ausencia, se recurrirá a esta lista para cubrir la plaza.