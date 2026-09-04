Calatayud arranca sus fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña con el Rosario de Cristal como seña de identidad

La Guardia o Pancho Varona actúan en distintos escenarios y Diego Urdiales, Emilio de Justo y Aarón Palacio torean en el coso de Margarita el domingo.

Los vecinos de Calatayud celebran desde hoy, viernes 4 de septiembre, las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña, y se prolongarán hasta el día 8.

Este año, el programa de las fiestas se ha dedicado a la conmemoración del 25º aniversario de la declaración del Mudéjar como Patrimonio de la Humanidad y rinde tributo a la tradición musical de la región.

La jota como seña de identidad

Nacho del Río y Beatriz Bernad, pregoneros de las fiestas de Calatayud. Ayuntamiento de Calatayud

El pasado 28 de agosto el Grupo de Jotas Virgen de la Peña recibió el Premio Ciudad de Calatayud 2026 en la Iglesia de San Pedro de los Francos en reconocimiento a su trayectoria y transmisión de la jota aragonesa. Este grupo está de celebración por su 50 aniversario.

La jota está muy presente no sólo en la programación musical, sino también en la presentación oficial de las fiestas y en el pregón.

Nacho del Río y Beatriz Bernad, grandes voces de la jota en Aragón, anunciarán esta tarde el inicio de los festejos.

Ambos serán los pregoneros porque cumplen tres décadas como pareja artística y han creado diferentes proyectos innovadores.

Artesanía y tradición bilbilitana

Estas fiestas no podrían entenderse sin la Feria de Muestras que cumple 42 ediciones, y cuenta con 77 expositores de todos los sectores, alimentación, artesanía, hogar, automoción además de ofrecer talleres, actividades familiares, charlas, catas y exhibiciones.

La inauguración tendrá lugar este sábado 5 de septiembre a las 11.30 horas y se podrá visitar de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, a excepción del día 8, que cerrará a las 19.30 horas.

Además de la Feria en el recinto y como parte de lo que fue el origen de esta cita comercial, que era agrícola, durante varios días habrá venta de ajos de distintas localidades aragonesas.

Aunque quedan pocos, los productores aún tienen su puesto asignado para la venta. Estarán en el Paseo Cortes de Aragón, frente al Centro de Salud.

Pero si hay algo que identifica y enorgullece a los bilbilitanos es su Rosario de Cristal, que saldrá en la tarde del día 8 al anochecer e iluminará tenuemente las calles con los más de 200 faroles de cristales de colores.

Este año se incorpora el farol del Ayuntamiento, también conocido como bombonera, y que fue recientemente restaurado.

Rosario de Cristal. Ayuntamiento de Calatayud

Un programa cultural y familiar

Las fiestas de Calatayud llenarán las calles con actuaciones musicales como La Guardia, Tako, Los 80 Musicales, Pancho Varona, Los Gandules, Dani Moreno “El Gallo”, Jesús Taltavull, Los Lamines, Carmelín, The Cucumbers o la Orquesta Alaska.



El Grupo Virgen de la Peña y la Rondalla Bilbilitana tendrán un protagonismo especial como representantes de la tradición jotera y del folclore de Calatayud.

Un acto muy importante en estas fiestas es la corrida de toros. Las personas interesadas en comprar las entradas podrán adquirirlas de forma presencial en las taquillas de la plaza, disponibles hasta el domingo de 17.00 a 20.00 horas; o de forma online a través de las páginas web de Bancantix o Servitoro.

Imagen de la Plaza de Toros de Calatayud. Ayuntamiento de Calatayud

Los más pequeños serán protagonistas una vez más en estas fiestas, con una programación pensada para disfrutar en familia. La magia, los pintacaras, los encierros y la música Disney, los cabezudos y los gigantes llenarán las jornadas festivas de multitud de opciones de entretenimiento para los niños.

Los mayores podrán disfrutar de una programación musical gratuita con espectáculos como el tributo a Manolo Escobar o una zarzuela fusionada con flamenco en el Teatro Capitol.

La programación, además, tendrá un espacio para actividades como una chocolatada para los vecinos del pueblo y un pasacalles.



Como novedad, este año habrá un espectacular show de drones que iluminará el cielo del Recinto Ferial, donde se narrará de forma visual la historia de esta ciudad milenaria.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Aranda, anima a visitar la ciudad y participar en la programación de las fiestas y, en definitiva, a “salir a la calle” en un año festivo tan especial para los bilbilitanos.