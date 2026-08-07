Chiprana se prepara para cinco días de fiestas en honor a San Roque: charangas, peñas y actividades infantiles

Las fiestas patronales se celebran del 12 al 16 de agosto tras un mes cargado de actividades para amenizar la espera.

Chiprana ya huele a fiestas. El municipio zaragozano calienta motores para meterse de lleno a cinco días de fiestas en honor a San Roque.

Del 12 al 16 de agosto una amplia agenda de actividades hará que de los más pequeños a los más mayores disfruten de los días grandes de Chiprana. El programa reúne lo mejor de las tradiciones como de sus vecinos y sus peñas.

La espera para que lleguen los deseados días está siendo amenizada por unas prefiestas que arrancaron el pasado 11 de julio y que continúan todos los fines de semana con actos como 'tardeos', torneos de 'beer pong', la actuación el sábado 8 de agosto del grupo Los Inhumanos o el tributo de 'Las Divas: Aitana, Lola Índigo y Rosalía'.

Además, el deporte también tiene cabida estos días y Chiprana acoge el paso de dos etapas de la Vuelta Ciclista Bajo Aragón, el 8 y 10 de agosto.

El plato fuerte de estos días previos llega el domingo 9 con la tradicional presentación de las Chipranescas Mayores e Infantiles 2026 que representarán al pueblo durante estos días festivos.

Fiestas de Chiprana en honor a San Roque Ayto Chiprana

El fin de estos días de prefiestas coincide con el esperado fenómeno natural, el eclipse solar total, que desde el municipio recomiendan ir a ver a Los Templarios, Plaza de Caspe y El Calvario.

Para celebrar este evento astronómico y abrir apetito para el inicio de fiestas, Chiprana acoge una cena popular y eventos musicales para cerrar un mes cargado de actividades.

Tradición y unión peñista

La espera llega a su fin el jueves 13 de agosto con el tradicional chupinazo infantil que contará con la presencia de cabezudos, cucañas y se podrá disfrutar de una chocolatada.

Esto dará paso a la ronda de peñas y a la primera gran verbena de las fiestas de la mano de la orquesta Ingenio. Los toros también tienen hueco en este extenso programa con una jornada de toro de fuego. La noche acabará con un pasacalles por el pueblo animado por la charanga El Revoltijo.

El viernes 14 estará especialmente dedicado a los más pequeños con talleres de pintura, concursos de parchis y ping pong, y un pasacalles infantil. La noche volverá a estar marcada por la música en directo con la orquesta Cíclope y el popular baile de disfraces para adultos.

La festividad de la Virgen, el sábado 15 de agosto, comenzará con la misa en su honor.

Fiestas de Chiprana en honor a San Roque Ayto Chiprana

Para afrontar el calor que suele traer estos días de agosto, llega la guerra de agua. La orquesta Vendetta pondrá la banda sonora a una nueva noche festiva en la Plaza de San Blas, acompañada del tradicional toro de fuego. Vuelve una noche más el pasacalles con la charanga El Revoltijo.

El día grande de San Roque, el domingo 16 de agosto, arrancará con la procesión y la misa baturra acompañada por la Rondalla Chipranesca.

Tras el aperitivo popular, luchar contra el calor se hará con el divertido gran tobogán acuático y una fiesta de la espuma.

Los chipranescos se despedirán de sus fiestas patronales con un espectáculo de fuegos artificiales, el sorteo de obsequios entre los poseedores del bono de fiestas y una discomóvil que pondrá el broche final a cinco intensos días de celebración.