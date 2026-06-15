Francisco Torres, médico estomatólogo: "La salud de la boca puede influir en aspectos como la diabetes o el embarazo"

El Dr. Francisco Torres en el centro de Paseo de la Independencia. E.E.

Tras más de 40 años dedicados al cuidado de la salud bucodental, en Torres Centro Dental Integral siguen guiándose por una idea sencilla: atender a cada paciente como les gustaría que cuidaran de ellos mismos o de los suyos.

Con esa misma filosofía, a finales de 2025 decidieron abrir una nueva vía para compartir conocimiento y acercar la salud a la sociedad. Así nació “Bocas Importantes”, un podcast concebido como un espacio para la curiosidad, el aprendizaje y la inspiración.

Al frente de este proyecto está el Dr. Francisco Torres, fundador del centro dental, que en cada episodio se pone en el papel de entrevistador para conversar con distintos profesionales de la medicina y profundizar en la relación entre la salud bucodental y otros aspectos fundamentales de nuestro bienestar.

Recientemente, el podcast ha estrenado su segunda temporada, manteniendo intacto su espíritu divulgativo, sumando nuevas voces a la conversación y buscando contribuir a transformar la manera en que entendemos y cuidamos nuestra salud de forma integral.

En EL ESPAÑOL DE ARAGÓN hemos hablado con el Dr. Torres para conocer más de cerca el proyecto y descubrir cómo lo han recibido los oyentes.

PREGUNTA.- Ya ha estrenado segunda temporada de Bocas Importantes. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde que lo lanzaron?

RESPUESTA.- Con mucha ilusión. "Bocas Importantes" nació con una idea muy sencilla, que es comunicar mejor y ayudar a entender que la salud no funciona compartimentada. Empezamos hablando de salud oral, pero siempre con la intención de conectar la odontología con el resto de la medicina.



Lo más gratificante ha sido comprobar el interés que despiertan temas que muchas personas desconocían. Especialmente cuando descubren que la salud de la boca puede influir en aspectos tan importantes como la diabetes, las enfermedades del corazón o incluso el embarazo.

P.- ¿Cómo ha sido recibido por los pacientes y el público?

R.- Lo han recibido muy bien. Muchos pacientes nos dicen que escuchan los episodios antes o después de venir a la consulta y que les ayudan a entender nuestras recomendaciones.



Pero lo que más nos sorprende es la gente que nos escribe sin ser paciente de la clínica. Y eso confirma algo, que hay una necesidad real de información sanitaria fiable y contada en un lenguaje normal.

P.- Comentaba en el primer episodio del podcast que Bocas Importantes tiene una vocación divulgativa. ¿Cuál es la mayor dificultad de acercar la ciencia al público general?

R.- La principal dificultad es encontrar el equilibrio entre el rigor científico y la claridad porque la ciencia utiliza un lenguaje, en general, muy preciso o demasiado preciso, pero muchas veces resulta difícil trasladar a la vida cotidiana.

Nuestro reto es simplificar, pero sin simplificar en exceso, sin pasarnos. Queremos que cualquier persona pueda entender los conceptos fundamentales sin perder la exactitud de la información.

Al final divulgar no consiste en decir menos, sino en explicar mejor.

P.- También hacen el esfuerzo de recopilar las referencias científicas, conclusiones y preguntas frecuentes en un documento descargable, ¿por qué es importante para ustedes transmitir toda esta información?

R.- Pues hacemos el esfuerzo porque creemos que la confianza se construye con transparencia. Detrás de cada episodio hay una revisión de la evidencia disponible y queremos que, quien quiera, pueda consultarla.

El documento descargable permite ir un paso más allá, resolver dudas, profundizar y tener algo práctico a mano, tanto para pacientes como para nosotros los profesionales.



No buscamos generar titulares, buscamos generar entendimiento.

P.- La relación entre salud bucodental y otras áreas de la medicina es el eje central del programa, ¿de qué manera se relacionan? ¿Somos conscientes como pacientes de este vínculo?

R.- Cada vez somos más conscientes de que la boca forma parte del organismo y que lo que ocurre en ella tiene repercusiones más allá de los dientes y las encías. Existen relaciones bien documentadas entre la enfermedad periodontal y patologías como la diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares o determinados procesos inflamatorios.



Un ejemplo que lo ilustra bien es que una encía inflamada de forma crónica puede asociarse con un peor control del azúcar en sangre en una persona con diabetes. Algo tan cotidiano como unas encías que sangran puede estar diciéndonos algo sobre el resto del cuerpo.



Sin embargo todavía existe un gran desconocimiento sobre estas conexiones. No lo tenemos todo tan claro como quisiéramos. Muchos pacientes siguen viendo la salud oral como algo independiente, cuando en realidad forma parte de su salud general.

P.- Ya han hablado de la salud oral y su relación con la piel, el embarazo o incluso la salud mental, ¿qué temas les quedan por tratar?

R.- Afortunadamente, muchos. Queremos seguir explorando áreas, como profundizar un poco más en la medicina del sueño. Hicimos un podcast maravilloso con un experto genial, pero le dejamos poco tiempo para hablar. Hablábamos de neumología, pero le dejamos poco tiempo para hablar de medicina, queremos profundizar ahí.

También, tal vez la nutrición, la neurología, la neurocirugía o el impacto de la inflamación crónica en distintas patologías. Cuanto más profundizamos, más evidente resulta que la salud oral está conectada con numerosos aspectos de la salud general.

Dr. Francisco Torres y Alejandra Torres en el centro dental de Paseo Independencia. E.E.

P.- En este aspecto, ¿sobre qué les interesa más aprender a los oyentes? ¿Le han sugerido temas sus propios pacientes?

R.- Sí, constantemente. Los pacientes suelen plantear preguntas muy interesantes porque nacen de preocupaciones reales, de sus preocupaciones reales.

Hay mucho interés por entender cómo prevenir problemas antes de que aparezcan, por conocer la relación entre determinadas enfermedades y la boca o por comprender mejor síntomas cotidianos como el bruxismo, el sangrado de las encías o la sequedad oral.



Muchas veces esas conversaciones son, precisamente, el punto de partida de nuevos episodios.

P.- En la primera temporada destacaba la importancia de la medicina general, la relación entre las distintas áreas de la medicina o la necesidad de explorar a los pacientes, ¿cree que se ha perdido un poco esa visión general de la medicina?

R.- La especialización ha traído avances enormes y es necesaria. El riesgo aparece cuando nos centramos solo en una parte y perdemos de vista al paciente entero.

La medicina moderna necesita las dos cosas a la vez, la excelencia de cada especialidad y una mirada de conjunto. El cuerpo funciona como un todo y muchas respuestas aparecen precisamente al conectar disciplinas.

P.- También han hablado sobre prevención y señales de alarma tempranas. Como pacientes, ¿tenemos suficiente información en términos de prevención? ¿Qué es lo más importante que deberíamos saber?

R.- En estos momentos disponemos de más información que nunca, pero no siempre es fácil distinguir la información rigurosa de la que no lo es. Lo más importante es entender que muchas enfermedades pueden detectarse en fases muy tempranas mediante revisiones periódicas.

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz que tenemos en toda la medicina. En salud oral, por ejemplo, una revisión sencilla puede evitar problemas más complejos en el futuro.

P.- Con respecto a esta nueva faceta como entrevistador, ¿cómo ha sido la experiencia de entrevistar a compañeros de profesión, algunos incluso amigos?

R.- Muy enriquecedora, pero os admiro cada día más a los profesionales. Después de tantos años uno sigue descubriendo cuánto le queda por aprender y cada invitado te da una perspectiva distinta.



Cuando hay confianza, a veces incluso amistad, pues la conversación se vuelve más natural y llega a sitios donde una entrevista convencional tal vez no entraría.

P.- ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva de estas conversaciones?

R.- Probablemente la confirmación de que la salud es mucho más interdisciplinar de lo que a veces pensamos.

Todos los especialistas acabamos llegando a una misma conclusión: la prevención, la educación sanitaria y mirar al paciente como un todo son fundamentales para conseguir mejores resultados en salud.

P.- ¿Cómo espera que sea el futuro del podcast? ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?

R.- Crecer sin perder la esencia, incorporar nuevas especialidades, dar más espacio a la prevención y seguir acercando la ciencia a la gente de una forma útil y cercana como propósito.

Y si lo bajo a algo concreto, si conseguimos que alguien entienda que cuidar su boca es cuidar su salud y que llegue a la consulta con menos miedo y más información, el podcast ya habrá cumplido su misión.