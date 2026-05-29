Veolia y el Ayuntamiento de Calatayud avanzan en la conexión de Marivella a las redes de agua y saneamiento

José Manuel Aranda, José Manuel Gimeno, José Ignacio Heredero y Raúl Gonzalo durante una visita a las obras. Veolia.

La urbanización de Marivella está cada vez más cerca de ver cumplida una de sus reivindicaciones históricas: estar conectada a los sistemas municipales de agua potable y saneamiento de Calatayud.

Este proyecto impulsado por el Ayuntamiento y Veolia, gestora del servicio de agua y alcantarillado del municipio, es una de las inversiones más importantes del contrato de agua y saneamiento firmado en 2021 y un ejemplo de colaboración institucional y ciudadana.

Con una inversión que supera ya los 529.243 euros, el proyecto ha avanzado de forma significativa en sus dos primeras fases.

En la primera fase se ha construido el depósito de abastecimiento para la urbanización, que garantizará el suministro constante y de calidad a todos los vecinos.

Esta infraestructura, fundamental para la iniciativa, ha supuesto el grueso de la inversión, 461.259 euros.

Durante la segunda fase, se ha llevado a cabo la caseta de impulsión de agua hacia el depósito construido en la primera fase. La instalación permitirá el correcto funcionamiento del sistema de distribución, asegurando la presión adecuada en cada punto de la red.

Las obras de conexión de la urbanización Marivella en la parte Norte. Veolia.

Preparando los siguientes pasos

El proyecto se encuentra ahora redactando una modificación definitiva para culminar las obras.

Concretamente se trabaja en el trazado de redes que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados por ADIF-AV. El terreno donde está previsto instalar las redes y conexiones está afectado por la circulación ferroviaria regional y de Alta Velocidad.

Desde la dirección del proyecto aseguran que en las próximas semanas se ejecutarán los ensayos geotécnicos necesarios para finalizar el proyecto.

Veolia y Calatayud con la mirada puesta en la conexión definitiva

Mientras se trabaja en la aprobación de ADIF, también se han comenzado las obras en la parte Norte. Actuaciones que consistirán en dotar de redes de impulsión, distribución y saneamiento que irán desde el depósito ejecutado en la primera fase hasta Bodegas Langa.

Después se ejecutarán el resto de redes de distribución y saneamiento a la urbanización de Marivella. El plazo de ejecución total de estos trabajos es de dos años.

En este sentido, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha subrayado que la conexión de Marivella supondrá una mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes.

"Garantizaremos agua de calidad a la urbanización y un adecuado servicio de saneamiento. Pero además, traerá desarrollo económico a la zona, debido a la revalorización que los terrenos tendrán cuando esté acabada la obra. Es una inversión en presente y futuro", ha declarado Aranda.

Por su parte, el director ejecutivo de Veolia Agua en Aragón, José Ignacio Heredero, ha subrayado que Veolia apuesta por “dotar de infraestructuras hidráulicas que permitan a los vecinos de Marivella disfrutar de unos servicios con las máximas garantías de calidad”.

En este aspecto, Heredero, ha recordado la visión a largo plazo de la compañía, que lleva casi tres décadas trabajando en Calatayud, y asegura que el “compromiso de Veolia por el desarrollo y la transformación del territorio es firme”.

Porque el proyecto de conexión representa mucho más que una obra de infraestructura. Es la materialización de una visión sobre la gestión sostenible del agua y los recursos como motor de progreso y desarrollo económico.

“Marivella es un ejemplo perfecto de cómo una gestión sostenible y eficiente del agua puede transformar la realidad de un territorio y mejorar la vida de sus habitantes", destaca Heredero.