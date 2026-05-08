Viajar sin moverse de Zaragoza es posible: así va a ser la vigésima edición de ARATUR del 15 al 17 de mayo

El Salón Aragonés del Turismo (ARATUR) vuelve al Palacio de Congresos de Zaragoza del 15 al 17 de mayo con su vigésima edición.

Organizado por Feria de Zaragoza, durante tres jornadas nos mostrarán de nuevo una amplia oferta de destinos nacionales e internacionales, así como diversas propuestas vinculadas al ocio, el turismo y la gastronomía.

Además, el turismo aragonés volverá a ocupar un lugar central. El salón se convertirá durante tres días en la principal plataforma de promoción para los recursos y destinos de la comunidad.

Por ello, participarán diversas entidades como Turismo de Aragón, Zaragoza Turismo, Territorio Mudéjar, Fuendetodos, la Comarca Bajo Aragón-Caspe, las Momias de Quinto, la Comarca de Ribagorza, el Ayuntamiento de Mora de Rubielos, el Ayuntamiento de Villanueva o el destino de montaña Gúdar-Javalambre, entre otros.

Novedades principales

En esta edición destaca la participación por primera vez del Centro de Portugal, un destino que combina a la perfección costa, interior y montaña.

Con enclaves como la Ría de Aveiro o la Serra da Estrela, su presencia en ARATUR posiciona esta zona de Portugal como un destino perfecto tanto para escapadas de fin de semana, como para viajes más largos.

Desde Francia llegan también propuestas. Por ejemplo, el Tren de Artouste, considerado el tren turístico de alta montaña más elevado de Europa.

Gastronomía aragonesa en ARATUR. Feria de Zaragoza.

Desde allí, en un trayecto ferroviario de 50 minutos, llegan hasta el lago de Artouste, a más de 2.000 metros de altitud. Y también la zona de Asson, situada entre Pau y Lourdes.

Representación nacional

ARATUR 2026 contará con una nutrida presencia de destinos nacionales.

ARATUR 2025. Feria de Zaragoza.

Entre ellos Navarra, Ceuta (que debuta por primera vez), Soria, Menorca, Diputación de Valencia, Diputación de Castellón, Salou, la Costa del Baix Gaia, Campings de Tarragona y Hoteles Costa Daurada.

Todo esto conforma una oferta que abarca desde las islas mediterráneas hasta el interior peninsular, pasando por destinos de sol, playa, naturaleza y montaña.

Actividades

Más allá de la exposición, ARATUR 2026 ofrecerá un completo programa de actividades en el escenario central.

Esta programación incluirá presentaciones de destino, como la Comarca de Ribagorza, que hablará de la I Edición de Trail Gallinero, o Villanueva de Huerva y la presentación del III Festival de Música Antigua. Ambas actividades programadas para el sábado.

Actividades en el escenario principal. Feria de Zaragoza.

También contarán con representaciones históricas y, por supuesto, propuestas gastronómicas.

Eventos como los showcooking, degustaciones vermut, o la presentación de la Guía Oficial de Tapas de Cafés y Bares deleitarán el paladar de todos los asistentes.

En esta 20ª edición, la feria constituye una plataforma de promoción para destinos, empresas e instituciones vinculadas al sector turístico.

Palacio de Congresos de Zaragoza. Feria de Zaragoza.

Lo que está claro es que, un año más, todas las personas que visiten este salón encontrarán en ARATUR el evento clave para conocer toda la información sobre propuestas y novedades turísticas.