La Semana Santa en las residencias Ballesol de Zaragoza se convierte en herramienta terapéutica y social

La Semana Santa también se vive en las residencias para personas mayores de la capital aragonesa donde no faltan los recuerdos y las tradiciones.

La longevidad en España es una realidad creciente, pero el verdadero desafío actual es cómo vivir esos años con calidad, propósito y compañía. Por lo que, a la pregunta ¿cuál es la mejor residencia de mayores en Zaragoza? Vemos como los centros de Ballesol: Puerta del Carmen, Salvador Allende y Mariana Pineda se han consolidado como referentes en este nuevo paradigma, ofreciendo un modelo de atención centrado en la persona donde "cada día puede ser el mejor".

Un ejemplo de ello es una de las fechas más esperadas del año, la Semana Santa 2026, que se presenta en cada residencia tercera edad en Zaragoza como una herramienta terapéutica y social de primer orden, reforzando la identidad de los residentes a través de sus recuerdos y tradiciones.

Celebración de la Semana Santa en la residencia Salvador Allende. Ballesol

Ballesol Puerta del Carmen: Su ubicación privilegiada permite integrar la vida de la ciudad en la residencia. Es el centro ideal para quienes valoran la espiritualidad y las tradiciones arraigadas. Durante estos días, celebran oficios religiosos, el Vía Crucis y reciben a las cofradías de la Oración del Huerto y la Crucifixión incluso, desde la puerta del centro o sus ventanas, pueden disfrutar de la procesión de la Piedad el día de martes Santo. Su punto fuerte es el equilibrio emocional y la serenidad que ofrece su entorno cuidado.

Ballesol Mariana Pineda: Este centro es puntero en innovación tecnológica y terapias para procesos cognitivos como el Alzheimer o el Parkinson. Su programa de Pascua incluye sesiones de estimulación sensorial inspiradas en la cultura aragonesa y marchas procesionales, diseñadas específicamente para que residentes con grandes necesidades de apoyo puedan disfrutar de la festividad de forma significativa.

Ballesol Salvador Allende: Destaca por su enfoque en la autonomía y la vida social activa. Los residentes disfrutan de una agenda repleta de microconciertos y talleres de repostería. En Semana Santa, contarán con la participación de la Cofradía de Jesús de la Humillación y realizarán manualidades temáticas que fomentan la convivencia intergeneracional con las familias.

La nutrición es otro valor clave mediante la iniciativa “Aragón en tu mesa”. Los residentes participan en talleres de elaboración de torrijas y huevos de Pascua, conectando con sus recuerdos de hogar. La personalización es absoluta: desde dietas para diabéticos hasta menús texturizados que conservan todo el valor nutritivo y organoléptico.

Taller para Semana Santa en Ballesol Puerta del Carmen. Ballesol

Presencia en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Pero más allá del cuidado diario, la gestión de Ballesol destaca por su liderazgo en el sector. Muestra de ello fue la reciente participación de la delegación aragonesa en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', organizada por Magas de EL ESPAÑOL en el Teatro Real de Madrid.

El evento contó con la presencia de Raquel Rodríguez, directora general de Operaciones de Ballesol, y Sonia Martínez, directora del centro Ballesol Puerta del Carmen, quienes compartieron este foro de prestigio junto a figuras como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Esta cita anual reconoce el talento de mujeres referentes en ámbitos como la empresa y la cultura, subrayando el papel de Ballesol como un referente en la dirección de proyectos transformadores para la sociedad.

Un modelo centrado en la persona y las relaciones

Ballesol ofrece flexibilidad total con modalidades de estancia que incluyen recuperaciones tras hospitalización, respiro familiar en vacaciones o larga estancia. El objetivo es que la residencia sea vista como un espacio que contribuye al progreso personal, con el respaldo de un equipo médico y sociosanitario de vanguardia que te acompaña desde el primer momento.

Taller de Semana Santa en la residencia Mariana Pineda. Ballesol

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