Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta: "TecnyData® nace para dar una respuesta especializada"

El auge de la inteligencia artificial y la digitalización están impulsando una transformación profunda de las infraestructuras tecnológicas. Uno de estos fenómenos es la rápida expansión de los centros de datos en España, un tipo de instalación que exige soluciones constructivas altamente especializadas.

En este sentido, compañías como Consolis Tecnyconta, referente europeo en prefabricado de hormigón y con sede en Aragón, son más importantes que nunca. De hecho, la industrialización de la construcción y la sostenibilidad se han convertido en factores clave para garantizar la fiabilidad, eficiencia y rapidez de ejecución que demandan estos proyectos.

Con esta visión, Consolis Tecnyconta ha desarrollado TecnyData®. Se trata de una solución específica diseñada para responder a las exigencias técnicas, operativas y medioambientales de los centros de datos.

Marcelo Miranda es el CEO de Consolis Tecnyconta y ha explicado en una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cómo ha sido el desarrollo de esta línea, el papel de Aragón como hub digital y el futuro de la construcción industrializada aplicada a centros de datos.

Pregunta.- ¿Por qué Consolis Tecnyconta decidió desarrollar una solución específica para centros de datos?

Respuesta.- Hace años detectamos que el sector de los centros de datos no debía abordarse con soluciones constructivas genéricas. Estas infraestructuras presentan requisitos técnicos muy específicos que no siempre se garantizan con sistemas convencionales. Así, TecnyData® nace para dar una respuesta innovadora y especializada a las necesidades reales del sector tecnológico.

P.- ¿Qué problema real del sector resuelve TecnyData®?

R.- El sector tecnológico se enfrenta a proyectos cada vez más complejos, con altos niveles de exigencia y un margen de error mínimo. Es imprescindible contar con soluciones que permitan mantener el control del proyecto, aseguren la fiabilidad técnica y respondan, además, a objetivos ambientales cada vez más estrictos.

TecnyData® aporta mayor eficiencia, velocidad y previsibilidad en la construcción de centros de datos Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta

De este modo, TecnyData® aporta mayor eficiencia, velocidad y previsibilidad en la construcción de centros de datos. Es la solución constructiva de prefabricado de hormigón basada en un sistema modular, que mejora la precisión, reduce incertidumbres en obra y acelera los plazos de ejecución.

Y algo muy importante también es que TecnyData® incorpora un enfoque sostenible, orientado a reducir el impacto ambiental de la construcción, especialmente en términos de emisiones de CO₂.

P.- ¿Qué papel juega Aragón en el desarrollo del mercado de los centros de datos en España?

R.- Sin lugar a duda, Aragón se está consolidando como un referente en infraestructura digital y centros de datos en España y Europa.

Su capacidad industrial, conectividad estratégica y apuesta local por soluciones sostenibles favorecen que tanto operadores nacionales como internacionales consideren la región aragonesa como un hub clave para este tipo de inversiones.

P.- ¿Qué diferencia a TecnyData® frente a otros sistemas constructivos?

R.- Se trata de un sistema industrializado pensado desde el inicio para los requisitos reales de un centro de datos.

En esta línea, la prefabricación nos permite un control total del diseño y de la ejecución, aportando adaptabilidad y flexibilidad sin renunciar a altas prestaciones estructurales.

Transporte de pieza de prefabricado de hormigón dentro de la fábrica. Consolis Tecnyconta

Garantizamos resistencia, comportamiento frente al fuego y un mejor rendimiento térmico, aspectos necesarios para asegurar la continuidad operativa de estas instalaciones.

Además, la industrialización no solo reduce los plazos de obra, sino también los del proyecto completo. Nos permite trabajar bajo un estricto control de calidad y con plazos más fiables desde el inicio.

Todo ello se apoya en una innovación constante, orientada a la sostenibilidad y a la adaptación de las necesidades específicas de cada cliente.

P.- ¿Cómo se materializa la sostenibilidad en la estructura de un centro de datos?

R.- Entendemos la sostenibilidad como un todo integrado como parte de nuestro trabajo. Empleamos nuestra línea de prefabricado de hormigón sostenible Green Spine Line, que reduce más del 40% las emisiones de CO₂.

En TecnyData® empleamos nuestra línea de prefabricado de hormigón sostenible que reduce más del 40 % las emisiones de CO₂ Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta

Además, incorporamos procesos de circularidad, como la reutilización y reciclaje del acero, contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos y a una construcción más sostenible.

P.- ¿Qué piden hoy los grandes operadores de data centers en materia de sostenibilidad?

R.- Exigen soluciones que mejoren la eficiencia del edificio y respeten criterios ambientales durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Nosotros podemos responder a estas exigencias con un enfoque integral que combina reducción de emisiones, materiales eficientes y procesos de construcción sostenibles.

P.- ¿Qué aporta TecnyData® a un cliente que busca certidumbre y control del proyecto?

R.- Aporta certeza técnica y control en proyectos donde no hay margen para desviaciones. De hecho, TecnyData® se apoya en la metodología DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) que integra diseño, fabricación y montaje desde las fases iniciales.

La producción controlada en planta asegura la precisión dimensional y los estándares de calidad constantes. Esto facilita poder anticipar plazos y recursos, así como reducir riesgos habituales de la construcción tradicional.

Todo ello, aporta tranquilidad. De esta forma, conseguimos transmitir a nuestros clientes la seguridad de cumplir sus objetivos operativos sin comprometer el rendimiento.

P.- ¿Qué papel juega la innovación en la evolución de TecnyData®?

R.- La innovación es un pilar estratégico para Consolis Tecnyconta. Invertimos de forma continua en procesos, gestión y equipos especializados que realizan miles de pruebas anuales para validar soluciones, materiales y sistemas en entorno industrial.

Este desarrollo se articula a través de TecnyHUB, nuestro centro de innovación, donde conectamos desarrollo, producción y mejora continua.

Laboratorio de TecnyHUB donde realizan todos los desarrollos. Consolis Tecnyconta

Además, colaboramos con startups, universidades, centros tecnológicos y stakeholders para seguir desarrollando soluciones con nuevas tecnologías, metodologías constructivas y materiales avanzados.

P.- Si tuviera que resumir TecnyData® en una frase, ¿cuál sería?

TecnyData® es la solución industrializada que transforma la construcción de centros de datos aportando previsibilidad, eficiencia y sostenibilidad desde el diseño hasta la operación.