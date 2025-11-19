José Luis Sampériz, presidente de Escuelas Católicas de Aragón: "Nuestro reto es mantener viva la libertad de elección"

El reciente éxito del I Congreso de Escuelas Católicas de Aragón (ECA) ha marcado un punto de inflexión en la educación concertada de la comunidad.

José Luis Sampériz, presidente de esta organización, valora la respuesta del público y el sentido de unidad alcanzado durante el encuentro. Bajo el lema 'Educamos con sentido', el congreso ha servido para reafirmar la misión de los centros católicos: formar personas íntegras, comprometidas con su entorno y capaces de reconocer el valor trascendente de la educación.

En una conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Sampériz repasa los retos actuales de la red, el papel de la enseñanza concertada en el sistema público, y la apuesta firme por la innovación, la formación docente y la implicación de las familias.

Además, no pierde la vista del futuro, destacando la importancia de garantizar la libertad de elección educativa y de mantener viva la identidad propia de los colegios católicos, pilares fundamentales del servicio educativo de Aragón.

Pregunta.- Primero de todo, ¿cómo se siente tras el éxito del Primer Congreso de Escuelas Católicas Aragón?

Respuesta.- Estamos muy satisfechos de cómo se desarrolló todo, de la respuesta de la gente, de lo bien que estuvieron los ponentes y de lo bien que se pudo transmitir el mensaje que teníamos claro que llegara a nuestros equipos directivos y titulares.

Ha sido un inicio potente, que respalda los objetivos previstos. Esto nos motiva para continuar con la línea de trabajo que llevamos durante muchos años, fomentando la red de centros de escuelas católicas que solo busca trabajar por la educación en mayúsculas en nuestra comunidad.

P.- El lema de este primer congreso ha sido 'Educamos con sentido', ¿Qué significa para usted educar con sentido y cómo lo viven los colegios de la red en el día a día?

R.- Educar con sentido es demostrar que llevamos muchos años educando en el pasado y en el presente, y que tenemos muchos retos y propuestas de cara al futuro. Nos referimos a no perder nunca el norte y tener muy claro que el propósito fundamental de nuestros colegios es la evangelización.

P.- ¿Qué opina sobre el servicio público de la educación y las derivaciones que se hacen de la escuela privada?

R.- El Estado tiene que garantizar el servicio público de educación, teniendo presente que esto no quiere decir que solo se pueda impartir en centros públicos. El servicio público se puede delegar en centros privados que, conforme a una normativa, ayuden a la administración educativa a llevar a cabo la gratuidad de la escolarización.

La única manera de que exista efectiva libertad de elección de centro es que no haya una sola red de centros públicos, sino que podamos hablar de una red de centros sostenidos con fondos públicos que garantice la posibilidad de elección por parte de las familias.

P.- Hablemos de la optimización de recursos en cuanto a los existentes para la educación en nuestra comunidad.

R.- La obligación de la administración en cada momento es la optimización de esos recursos existentes. La gestión de cualquier administración educativa debe ser la optimización de los recursos existentes, y en esa optimización tiene una importancia vital la concertación porque ayuda a la mejor distribución de los recursos entre todos los ciudadanos, no solo entre los usuarios de una red concreta. El hecho de que la concertada pueda ampliar la gratuidad en el Bachillerato y en el ciclo 0-3 años ayudará a optimizar y hacer el mejor uso posible de los recursos existentes.

P.- Han impulsado numerosos proyectos comunes como la campaña 'Un colegio para ti' y la Liga de Debate. ¿Qué impacto han tenido estas iniciativas en la vida escolar y en la implicación de las familias?

R.- La participación es numerosa. Llevamos dos ediciones de la liga de debate y tenemos otra serie de actividades para alumnos, familias, profesores y equipos directivos. Estamos muy contentos porque cada vez participa más gente, lo cual nos ayuda a seguir impulsando proyectos de innovación continuamente.

P.- Sobre la formación y actualización del profesorado, ¿cuál es la línea prioritaria de formación que se está impulsando en estos últimos años?

R.- Trabajamos mucho en la formación de equipos directivos porque están en continua renovación. Pero también trabajamos otros aspectos para el profesorado como la inteligencia artificial, la robótica, el bilingüismo, las metodologías. Últimamente nos preocupa mucho la gestión de conflictos, sobre la que estamos haciendo todo el trabajo posible de apoyo a los profesores de nuestros centros.

P.- Tras haber abordado la situación actual de las escuelas católicas y unos días después del congreso, ¿cuáles son las principales conclusiones que extrae?

R.-Las principales conclusiones que saco son que la escuela católica es más necesaria que nunca. Tenemos un mensaje que transmitir a la sociedad; lo hemos hecho bien durante muchos años, lo estamos haciendo bien en el presente, y nos proponemos continuar haciéndolo en el futuro, contribuyendo a la educación integral de todos los ciudadanos que opten por nosotros. Concluimos que la existencia de la red de centros concertados es una necesidad para no caer en el monopolio de una enseñanza pública.

P.- ¿Cuál es el gran reto al que se enfrenta hoy la escuela católica?

R.- El gran reto es el mantenimiento de la escuela católica tal cual la conocemos, porque ayuda a que sea efectiva la posibilidad de la libertad de elección por parte de las familias. El gran reto es que nuestros centros sigan siendo demandados.