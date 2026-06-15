La necesidad de atraer población y la falta de vivienda, las amenazas a un futuro “ilusionante” en Aragón

Aragón vive un momento “ilusionante” en cuanto a sus perspectivas económicas. La avalancha de nuevos proyectos empresariales y la generación de empleo vaticinan un futuro esperanzador para la Comunidad, que deberá superar otros retos para ejecutar todo su potencial, como afrontar la necesidad de atraer más población o solucionar los problemas de la construcción.

Esta es una de las conclusiones del último informe económico de la Fundación Basilio Paraíso, elaborado por Auren, y que sitúa a Aragón como una de las comunidades con mejores indicadores del país.

No en vano, Aragón se encuentra en una posición “histórica” en cuanto a atracción de inversión extranjera, con unos 3.300 millones de euros en 2025, solo con Madrid y Cataluña por encima. No en vano, esta cifra se ha multiplicado por 12 solo en 2 años.

Ahora, la misión es convertir esa inversión económica en nuevas oportunidades en el territorio y, sobre todo, en empleo.

“Es complicado estimar un momento donde empiece a tener retorno. Debe ir acompañado de factores, que esas inversiones generen empleo de forma recurrente y puedan producir volumen y generar actividad. En tiempos, ya se está empezando a reflejar, pero ahora mismo Aragón es una región que está sembrando, y debe ir recogiendo con manufacturas y bienes de equipo”, ha explicado Álvaro García Pacheco, de Auren, uno de los autores del estudio.

El informe pone de manifiesto que Aragón mantiene un PIB por habitante superior a la media nacional, unos niveles de desempleo significativamente más bajos que los del conjunto de España y una estructura económica donde la industria conserva un peso superior al registrado en la mayoría de las comunidades autónomas.

Ello está permitiendo resistir con fuerza las tensiones internacionales, algo ya asumido por los empresarios. Pese a las amenazas de los aranceles, su impacto ha sido menor del que se podía pensar inicialmente.

Aragón encara 2026 con perspectivas favorables, aunque pendiente de la evolución de la crisis energética internacional. Las previsiones para 2026 y 2027 continúan siendo positivas tanto para España como para Aragón. Los principales organismos internacionales prevén una moderación del crecimiento, pero descartan, por el momento, escenarios de recesión.

El desafío de la vivienda

Sin embargo, para seguir atrayendo población y talento, hace falta vivienda, y que esta sea asequible. Aragón registró en 2025 uno de los mayores incrementos del precio de la vivienda de toda España, con una subida anual del 14,4%, muy por encima de la evolución general de los precios de consumo.

“La inflación se ha moderado en un 2,9%, aunque hay componentes que crecen más, como la vivienda, un bien de primera necesidad y que más impacto ha sufrido. Ha crecido un 14,4% en respecto a 2025, un 1,5% más que el resto de España”, incide García Pacheco.