Álvaro Lana, socio director de Abante en Aragón: "Muchas empresas familiares van tarde a preparar la sucesión o la venta"

Álvaro Lana acaba de dar un paso más en su trayectoria en Abante. Tras más de una década al frente de la oficina en Aragón, ha sido nombrado socio de la compañía, un reconocimiento que llega en un momento de crecimiento sostenido del negocio y de consolidación de su modelo de asesoramiento financiero.

Con un equipo en expansión y la integración de atl Capital en marcha, la firma refuerza su apuesta por la comunidad aragonesa con un objetivo claro: seguir consolidándose como una entidad independiente de referencia para familias empresarias, empresarios e inversores particulares que buscan un acompañamiento patrimonial y financiero a largo plazo.

En un territorio donde la empresa familiar tiene un peso decisivo en la economía, Abante ha ido ampliando su propuesta más allá de la inversión para abarcar el conjunto del patrimonio y, especialmente, los retos de continuidad generacional.

La planificación sucesoria, la definición de estrategias familiares a largo plazo y el acompañamiento en procesos corporativos se han convertido en pilares de un servicio que busca alinear las decisiones financieras con los objetivos vitales de cada familia.

P.- Usted llegó a Abante en 2013, pero acaba de ser nombrado socio la entidad. ¿Qué supone este paso?

Es un orgullo y también una gran responsabilidad. Después de más de diez años al frente de la oficina de Zaragoza, lo vivo como una continuidad natural del proyecto que hemos construido aquí: estar cerca de las familias, empresarios e inversores aragoneses y ayudarles a tomar buenas decisiones en momentos importantes de su vida patrimonial, familiar o empresarial.

Además, el nombramiento como socio refuerza también el compromiso de Abante con Aragón y con el crecimiento que estamos teniendo en la comunidad. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que cuando empezamos: ayudar a las personas y convertirnos, poco a poco, en una referencia para quienes buscan una forma distinta de entender el asesoramiento.

Álvaro Lana, socio director de Abante en Aragón

P.- ¿Cómo ha evolucionado la oficina de Zaragoza y en qué momento se encuentra actualmente?

La oficina está evolucionando muy bien y ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, en línea con el que también ha registrado Abante a nivel nacional. Actualmente somos siete personas en el equipo y estamos buscando incorporar dos nuevos perfiles de consejeros financieros, que son las personas encargadas de la relación y el acompañamiento diario con los clientes.

Además, estamos en pleno proceso de integración del equipo de atl Capital tras la autorización de la CNMV a la operación el pasado mes de febrero. A nivel global, el grupo ya tiene presencia en 11 ciudades españolas, más de 17.000 clientes y un volumen de patrimonio gestionado y asesorado superior a los 18.000 millones de euros.

Estamos especialmente satisfechos porque gran parte de nuestro crecimiento en Aragón viene por referencias de clientes, y eso demuestra la confianza que tienen en nosotros y en la forma en la que trabajamos. Lo que estamos viendo es que cada vez más el cliente no llega buscando invertir en un producto concreto o conseguir una determinada rentabilidad. Viene porque tiene una preocupación vital o porque está atravesando un cambio importante en su vida: una jubilación, la venta de una empresa, la educación de los hijos o cómo organizar el patrimonio familiar para el futuro.

En este tiempo también ha evolucionado mucho el tipo de servicio que prestamos. Hace años el foco estaba más centrado en el asesoramiento financiero tradicional, mientras que ahora hemos desarrollado mucho más toda la parte de asesoramiento patrimonial, sucesión, previsión o acompañamiento a familias empresarias.

Y, además, en momentos de incertidumbre es cuando más valor tiene contar con un plan y con un asesor que ayude a mantener la perspectiva de largo plazo. Muchas veces el verdadero riesgo no está en la volatilidad de los mercados, sino en tomar decisiones impulsivas o dejarse llevar por el ruido del corto plazo.

P.- En una comunidad como Aragón, con una enorme presencia de la empresa familiar, ¿cómo trabajan con ellas?

La empresa familiar tiene una complejidad especial porque en ella conviven empresa, patrimonio y familia. Cuando hablas con una persona, normalmente hay una única biografía y unos objetivos concretos. Pero en una familia empresaria conviven distintas generaciones, distintas sensibilidades y muchas veces proyectos vitales diferentes.

P.- Una de sus labores clave es asesorar con la sucesión

Una empresa familiar tiene dos retos cada 20 o 30 años, que es la sucesión o la venta. Porque, si no hay sucesión, posiblemente en algún momento determinado tiene que pensar en vender.

En esa parte de sucesión ayudamos mucho con un servicio que llamamos ‘Plan Estratégico Familiar’, que consiste en entender dónde quiere estar la familia en los próximos años desde el punto de vista colectivo. Eso puede acabar en un protocolo familiar, pero ese plan estratégico ayuda mucho. No se trata solo de decidir quién dirigirá la empresa, sino de ordenar la relación entre familia, patrimonio y compañía para intentar preservar el legado y evitar conflictos futuros.

Muchas veces trabajamos cuestiones como la convivencia entre distintas generaciones, cómo separar gestión y propiedad, cómo organizar la toma de decisiones o cómo alinear los distintos proyectos vitales de los miembros de la familia. Todo eso puede acabar derivando en un protocolo familiar, pero lo importante es el proceso de reflexión y planificación previa.

P.- ¿Existe un problema real si no se aborda de forma clara y decidida esta etapa de una empresa familiar?

Desde luego. Muchas empresas familiares llegan tarde a preparar la sucesión o la venta. Son decisiones que van mucho más allá del dinero. La sucesión no es solo empresarial, también es emocional, patrimonial y familiar. No se trata solo de decidir quién dirigirá la compañía, sino de ordenar la relación entre empresa, patrimonio y familia para preservar el legado en el largo plazo.

P.- También ayudan a empresas de mayor tamaño en distintos procesos corporativos y societarios.

Sí. Igual que tenemos un área especializada en asesoramiento patrimonial, contamos también con un equipo de Asesoramiento corporativo, que acompaña a empresarios y familias empresarias en decisiones estratégicas relacionadas con la compañía.

Hablamos de operaciones como la entrada de socios, fusiones, reorganizaciones societarias o procesos de compraventa de empresas. Lo que hacemos es acompañar todo el proceso: desde el análisis y valoración de la compañía hasta la búsqueda de posibles compradores o inversores y la negociación de la operación.

Muchas veces el problema es que estas operaciones se afrontan de forma reactiva y sin preparación previa, y eso puede limitar mucho la capacidad de negociación del empresario o el valor de la empresa. Por eso insistimos tanto en la importancia de anticiparse y preparar bien la compañía antes de afrontar una posible operación.

P.- ¿En qué consiste vuestro modelo de asesoramiento? ¿En qué se diferencia de otras opciones?

Una de las principales diferencias es la independencia a la hora de tomar decisiones de inversión, que es bastante importante. Y la segunda es que nosotros, cuando nos sentamos con una persona por primera vez, lo que intentamos entender es cómo podemos ayudar a esa persona a tomar decisiones biográficas.

Es decir, no entendemos el dinero como un fin en sí mismo. La gente no dice que quiere tener un dinero a una determinada edad, sino lo que nos dicen es qué vida quieren tener, cómo quieren ser, qué les gustaría conseguir. Lo que hacemos es ayudarles a hacer ese plan para posteriormente analizar la situación patrimonial que tienen e invertir conforme a ese plan, de tal forma que consigan las rentabilidades que quieren en función de lo que quieran conseguir.

Se trata de hacer un ejercicio de planificación financiera que ayude a nuestros clientes a tener la cartera de inversión que realmente necesitan en función de sus circunstancias, de sus preocupaciones y de los objetivos que quieran alcanzar.

P.- ¿Cambia mucho en función de la edad?

En función de la etapa vital, les aportamos una cosa u otra. Por ejemplo, con 75 años, tu preocupación puede ser más la sucesión y el cómo quieres vivir lo que te queda de vida. Mientras, cuando tienes 30, igual estás pensando más en una educación de los hijos, en pagar una hipoteca, etc.

Nosotros intentamos ayudar en función de la etapa vital y el momento biográfico en el que estén en todas esas decisiones que van a tener que tomar. Y el dinero al final es una herramienta para conseguir todo eso.

P.- Inciden en la importancia de la personalización y los objetivos vitales de cada persona.

No hay ninguna vida igual. Otra cosa es que en la forma pueda parecer igual o que tú puedas llegar a la misma conclusión, pero en el fondo es muy diferente.

Primero es la parte personal, cuál es tu situación personal, si estás casado, no tienes hijos, etc. Después, tu situación laboral, si eres autónomo, no eres autónomo, si eres empresario, etc., y eso obviamente es totalmente personalizable. Y, tercero, cómo quieres ver la perspectiva que tú tienes de la vida, cómo quieres vivir y cuáles son tus sueños, tus retos y lo que te gustaría ser.

La conjunción de eso implica que cada persona, o cada familia, es un mundo, es diferente, y entonces nuestro papel fundamental consiste en escuchar muy bien a cada cliente para saber qué es lo que quiere y cómo le podemos aportar más valor.

P.- ¿Qué importancia tiene estructurar el patrimonio de cara a la jubilación?

La vida actual tiene diversas etapas, quizá, y diferentes a las que había anteriormente, que eran estudiar, trabajar y jubilarse. Ahora, por ejemplo, esa última etapa es mucho más larga y activa, y eso implica que tienes que tener un patrimonio ahorrado o invertido para poder cubrir todo ese plazo.

Cada vez hay más preocupación sobre si el sistema público será capaz de soportar toda esa gente que se va a incorporar a la jubilación. Es un regalo poder vivir cada vez más años y con mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo tienes que invertir de otra manera teniendo en cuenta que vas a vivir más años de los que pensabas. Hay que planificar para, cuando llegue ese momento, tener un equilibrio a nivel patrimonial para que puedas vivir como quieras vivir.

P.- ¿Cómo ha cambiado el planteamiento que tienen sus clientes en estos 12 años?

Toda la aparición de la IA ha hecho que la inversión financiera sea muy accesible. Cualquier persona, desde su móvil u ordenador, puede invertir en cualquier parte del mundo, cosa que antes era más compleja. Todo el mundo puede hacerlo. Se ha democratizado toda esa parte de inversión, hay más cultura financiera y existe mucha más información disponible que hace unos años.

Precisamente por eso, cada vez tiene más valor contar con criterio, acompañamiento y una visión global. Nosotros somos una entidad independiente y eso es muy importante porque nos permite asesorar sin conflictos de interés, pensando únicamente en qué necesita realmente el cliente y qué decisiones son más coherentes con sus objetivos y su situación personal.

Al final, más que buscar un producto concreto, lo que las personas valoran es tener a alguien que les ayude a ordenar sus decisiones patrimoniales y financieras con sentido y perspectiva de largo plazo.