CESTE: formar personas con valores para liderar el futuro, el legado de más de 50 años de José María Marín

Tras más de cinco décadas dedicadas a la educación, José María Marín puede hacer un balance más que positivo de su trayectoria.

El presidente de CESTE y director general del colegio SAFA Zaragoza destaca este recorrido marcado por el compromiso y el crecimiento personal.

Tantos años después, la capacidad de adaptación ha sido clave para mantenerse vigente, incorporando innovación, calidad y nuevas metodologías sin perder la esencia.

Así, el proyecto sigue avanzando con un objetivo firme: formar personas preparadas, con valores y capaces de responder a los retos del futuro.

Pregunta.- No todos los días se cumplen más de 50 años dedicados al mundo de la educación. ¿Qué balance personal y profesional hace de todos sus años de trayectoria?

Respuesta.- El balance es muy positivo. Lo primero que quiero decir es que todo es gracias a mis padres, que fueron quienes pusieron la primera semilla. Y si tengo que explicar a qué se ha debido, diría sin duda que a las personas. Muchísimas personas que durante todos estos años han hecho que los objetivos con los que nació el colegio sigan siendo vigentes.

P.- Hubo momentos muy emocionantes en el homenaje por sus 50 años de trayectoria. ¿Cómo vivió ese día?

R.- El sentimiento más grande que sentí fue agradecimiento. Lo que me demostró es que durante todos estos años ha habido mucha gente que ha estado trabajando a mi lado. Por ello, creo que el homenaje no fue para mí solo, sino que fue para todo el equipo. Mis padres, mis hermanos, profesores, mi mujer, toda la familia. También instituciones y organizaciones que nos han ayudado. Y por supuesto, los alumnos.

José María Marín en el edificio de CESTE. E. E

P.- Liderar una institución educativa no es fácil. ¿Cuál ha sido la clave para mantener vigencia, crecimiento y capacidad de adaptación?

R.- En primer lugar, la valentía de mis padres, que construyeron un colegio desde cero. Además, fueron capaces de transmitir todas esas ideas a la familia. Luego ha habido otras cuestiones, como la constitución del AMPA, ya que consideramos que la aportación de los padres es fundamental. Y por supuesto la renovación pedagógica. Fuimos pioneros en el tema de la digitalización. Desde luego no hemos abandonado la escritura ni lectura en papel, pero hemos incluido otras formas de enseñanza digitales. Hemos intentado estar siempre a la vanguardia porque entendemos que solo así podemos ser competitivos.

P.- CESTE tiene una identidad muy marcada. ¿Cuál diría que es su principal valor diferencial frente a otras opciones universitarias?

R.- Hemos mantenido unos valores muy marcados desde el inicio. Siempre hemos pensado en una formación eminentemente práctica, una relación con las empresas muy fluida y un acompañamiento cercano al alumno. Por supuesto el impulso al conocimiento de idiomas y la internacionalización. Si lo traducimos a hoy, seguimos teniendo el mismo planteamiento, pero adaptado a los nuevos tiempos. ¿El valor diferencial? Que hemos aprendido mucho estos años y cada vez lo hacemos mejor, y sin duda la metodología del Sistema Universitario Británico nos ha ayudado a conseguirlo.

P.- El modelo educativo que defienden resalta por el trato cercano con el alumno. ¿Qué valores humanos y profesionales buscan transmitir?

R.- Muchos valores, pero sobre todo honestidad, compromiso, responsabilidad, sentido crítico y proactividad. Siempre hemos creído que el acompañamiento es fundamental, tanto en el plano académico como en el personal, y favorecer todo esto es mucho más fácil con una palmadita de ánimo.

P.- También destacan por brindar a sus alumnos líneas de colaboración poco habituales.

R.- Así es. Desde hace más de diez años colaboramos con las Fuerzas Armadas en formación especializada, especialmente en áreas como ciberseguridad, comunicaciones, recursos humanos o guerra electrónica. Hemos logrado participar en proyectos relevantes a nivel nacional. Además, lideramos un equipo de investigación junto a varias universidades y formamos parte de un grupo internacional vinculado a la OTAN, donde aportamos conocimiento en ámbitos como la programación cuántica.

P.-¿Cuáles son los grandes objetivos estratégicos de CESTE y el colegio SAFA para los próximos cinco años?

R.- La idea es seguir avanzando, conseguir "estar en la ola" o incluso un poco por encima. Y tengo claro que eso solo será posible gracias a las personas. El éxito no es solo de una persona, sino de todo un equipo.

P.- Y por último. ¿Podría definir en una sola idea lo que significa para usted este proyecto educativo?

R.- Para mí, es dar servicio a la sociedad. Tanto CESTE como SAFA para nosotros son empresas de servicio, un servicio tan especial como es formar a las personas. Y después de tanto tiempo creo que hemos conseguido eso, contribuir a que las personas que pasan por nuestros centros adquieran, además de unos conocimientos, unos valores fundamentales. Desde esa perspectiva, yo me siento enormemente orgulloso de haber podido contribuir sabiendo que, además, se ha incorporado una tercera generación de la familia que seguirá con este legado.