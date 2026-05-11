María Jesús Lorente, reelegida presidenta de Zepyme Zaragoza: "Cada cierre de un comercio es una cicatriz para el barrio"

María Jesús Lorente (en medio), antes de su proclamación como presidenta de Zepyme Zaragoza E. E.

María Jesús Lorente ha sido reelegida presidenta de Zepyme Zaragoza para los próximos cinco años. Con un renovado y ampliado equipo, esta empresaria con más de 35 años de trayectoria asume el cargo para una nueva etapa, en la que se afrontan nuevos retos para un sector como el de las pequeñas y medianas empresas que luchan cada día por mantenerse en pie.

Lorente fue elegida en 2021 en un contexto de máxima dificultad para las pymes, saliendo de una pandemia que había comprometido la viabilidad de muchos comercios y empresas. Ahora, tiene enfrente varios conflictos en Europa y Oriente Medio, que amenazan con volver a tensionar los mercados y los precios de las materias primas.

Además de ello, el sector se enfrenta a nuevos retos, como la retención del talento y la falta de relevo generacional, que comprometen el futuro de muchos negocios.

“Cada vez que una empresa casi centenaria tiene que cerrar porque no hay relevo generacional es una cicatriz muy grande en un barrio, en una comarca o en un municipio”, ha advertido Lorente, minutos antes del acto de proclamación de la presidenta y del nuevo Comité Ejecutivo.

Todo ello en un mundo cada vez más digital, en un territorio como Aragón que está apostando decididamente por una economía basada en las nuevas tecnologías y los centros de datos.

“Tenemos el problema de la transformación digital. Esta sí o sí se tiene que hacer, ha venido para quedarse y ninguna empresa, por muy micropyme que sea, puede quedarse atrás”, ha señalado la presidenta de Zepyme Zaragoza.

Todos estos temas van a centrar las relaciones de Zepyme con las instituciones, con las que se quiere mantener un compromiso fluido para avanzar en los retos que tienen enfrente las pymes, como la seguridad laboral.

“La prevención de riesgos laborales nos preocupa muchísimo. No nos podemos permitir ni un solo fallecimiento, ni un solo accidente mortal en nuestras empresas. Esto es un drama, es un drama económico, social y familiar”, ha añadido Lorente.