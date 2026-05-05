Amazon Web Services tendrá construidos sus centros de datos en Villanueva de Gállego y Huesca en cuatro años

Vista del exterior del centro de datos de AWS a las afueras de El Burgo de Ebro. David G. Maciejewski

Amazon Web Services levantará en un máximo de cuatro años sus centros de datos en Villanueva de Gállego y Huesca. Estas construcciones se corresponden con la primera gran ampliación que anunció el gigante tecnológico en Aragón, y que ha ido superando trámites administrativos hasta poder comenzar la construcción de forma inminente.

La compañía ya cuenta desde este lunes con la aprobación del PIGA para estas dos ubicaciones, que se ampliará en un mes con la ampliación del centro de El Burgo de Ebro y, más adelante, el de Zaragoza, en el polígono Empresarium. Este último lleva más retraso porque requiere la reparcelación de los suelos.

Ambas localidades ya tienen en funcionamiento los primeros centros de datos, cuya ampliación fue presentada por Amazon en mayo de 2024. Dos años después, la tecnológica culmina un largo proceso administrativo para sus instalaciones en Huesca (en Walqa) y Villanueva de Gállego, y podrá seguir avanzando en su creciente apuesta por la Comunidad.

Camino aparte llevan los últimos centros anunciados en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar y la nueva ampliación en Huesca (en el polígono Plhus), que elevan la inversión a 33.700 millones de euros, así como la fábrica de servidores. Estos todavía tienen por delante todo el camino de aprobaciones, alegaciones, estudios e informes.

En concreto, en Villanueva de Gállego se levantarán dos nuevos centros, en parcelas de 13 y 68 hectáreas, y en el parque tecnológico Walqa, de Huesca, se construirá otro de 69 hectáreas.

La compañía inició a finales del pasado verano los movimientos de tierras en varias de estas ubicaciones, con el objetivo de avanzar en todas las instalaciones complementarias a los centros, como las redes eléctricas, suministros hídricos y telecomunicaciones.

Con la aprobación de este PIGA, Amazon tiene nueve meses para comenzar la construcción de los edificios, que deberá tener culminados en cuatro años.

Recurso contencioso-administrativo del Ayuntamiento de Villanueva

La tramitación de este PIGA chocó con el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, que lo llevó a los tribunales por las exenciones fiscales de la tramitación de estos proyectos, sobre todo, del Impuesto de Construcciones (ICIO).

Durante las últimas semanas, el consejero de Fomento, Octavio López, ha tratado de acercar posturas con la nueva alcaldesa, a través de un convenio interadministrativo que determine el papel que jugará cada institución en el nuevo polígono tecnológico y cómo se repartirán los aprovechamientos urbanísticos.

“El Gobierno de Aragón puede aportar el aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento para sus desarrollos. No vamos a condicionar la autonomía municipal para que tomen decisiones”, ha afirmado el responsable de Fomento, confiando en llegar a un acuerdo próximamente.