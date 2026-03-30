Unos 100 trabajadores chinos ya tienen visados para construir la gigafactoría de Figueruelas: "No será tanto como se creía"

Acto de primera piedra de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL Raúl Gascón Figueruelas

Desde el Gobierno de España se sigue trabajando para regular la llegada de los trabajadores chinos que Stellantis y CATL traerán a la construcción de la gigafactoría de Figueruelas.

Un centenar de personas ya han tramitado sus papeles y están llegando de forma paulatina a la Comunidad, rebajando las expectativas que se crearon en un primer momento, cuando se habló de hasta 2.000 trabajadores.

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una entrevista en el programa ‘La Rebotica’ de la Cadena SER, donde ha reconocido que al final “no serán tantos como se esperaba” en un primer momento, cuando, dice, se habló de una “cantidad exagerada de personas”.

Según Beltrán, el proceso está siendo “bastante tranquilo”, gestionándose desde la Oficina de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones.

“Como es habitual con China, estamos con calma y paciencia, trabajando ambas partes convencidas de cómo presentar y se justifica su perfil y formación”, ha apuntado el delegado del Gobierno.

Las altas previsiones iniciales generaron controversia y debate por dónde alojar a ese número de trabajadores llegados de China, hablando incluso de vivienda modular, aunque todo podría aminorarse.

“Por el momento no hay movimientos en materia de vivienda. Se están encajando en casas o zonas donde puedan vivir. No hemos tenido sustos ni controversias”, ha resaltado Beltrán.

Stellantis y CATL dieron en noviembre el pistoletazo de salida a la construcción de la gigafactoría de baterías en Figueruelas, esperando la llegada de este amplio contingente de trabajadores chinos. Se habló incluso de que una buena parte estaría en Figueruelas o en los pueblos de alrededor antes de final de año, pero, finalmente, parece que no será un impacto tan importante como el que se preveía.